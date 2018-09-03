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У Криму вшанували пам'ять Тараса Шевченка без публічних акцій

У Сімферополі з квітами прийшли активісти Українського культурного центру
В анексованому Криму у 204-ту річницю народження українського письменника та художника Тараса Шевченка відбулося вшанування його пам’яті покладанням квітів.
У Криму вшанували пам Фото: Крим.Реалії

Як повідомляє "Крим.Реалії", люди зібралися біля пам’ятників Шевченку в Севастополі, Керчі, Ялті й Сімферополі.

У Сімферополі з квітами прийшли активісти Українського культурного центру. Вони також повідомили, що публічних акцій не проводять, адже підконтрольна Кремлю влада Криму забороняє їм публічну діяльність.


Фото: Крим.Реалії

В Ялті до пам’ятника, який стоїть у сквері імені Тараса Шевченка, на постамент пам'ятника поклали букети квітів у кольорах державного прапора України.

Нагадаємо, Служба безпеки України розсекретила та передасть до Канівського музею Тараса Шевченка матеріали, що стосуються митця.

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09 03 2018 19:55
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