CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ анексованому Криму у 204-ту річницю народження українського письменника та художника Тараса Шевченка відбулося вшанування його пам’яті покладанням квітів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Криму вшанували пам'ять Тараса Шевченка без публічних акцій
У Сімферополі з квітами прийшли активісти Українського культурного центру
Фото: Крим.Реалії
Як повідомляє "Крим.Реалії", люди зібралися біля пам’ятників Шевченку в Севастополі, Керчі, Ялті й Сімферополі.
У Сімферополі з квітами прийшли активісти Українського культурного центру. Вони також повідомили, що публічних акцій не проводять, адже підконтрольна Кремлю влада Криму забороняє їм публічну діяльність.
Фото: Крим.Реалії
В Ялті до пам’ятника, який стоїть у сквері імені Тараса Шевченка, на постамент пам'ятника поклали букети квітів у кольорах державного прапора України.
Нагадаємо, Служба безпеки України розсекретила та передасть до Канівського музею Тараса Шевченка матеріали, що стосуються митця.
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09 03 2018 19:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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