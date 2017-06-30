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У Криму зник інтернет та мобільний зв'язок

Наслідки аварії планується усунути до 18:00 п'ятниці
В окупованому Російською Федерацією Криму в результаті аварії стався масовий збій в роботі мобільного зв'язку та інтернету.
У Криму зник інтернет та мобільний зв Фото: businessinsider.com

Про це повідомляє "Meduza" із посиланням на віце-прем'єра окупаційного уряду півострова Дмитра Полонського.

За його словами, на ділянці Темрюк – Керч була пошкоджена волоконно-оптична лінія зв'язку. Через це тимчасово обмежений доступ до інтернету абонентам, які знаходяться в роумінгу "К-телеком" (торгова марка Win mobile) і "КТК Телеком" ( "Волна мобайл").

Полонський додав, що також була знижена швидкість доступу до інтернету у більшості провайдерів й обмежено міжміське телефонне з'єднання абонентів фіксованого зв'язку.

Він повідомив, що наслідки аварії планується усунути до 18:00 п'ятниці. Скільки саме абонентів мобільного зв'язку і користувачів інтернету постраждали через аварію, Полонський не уточнив.

За інформацією видання, на території Криму працюють п'ять операторів мобільного зв'язку, зокрема Win mobile й "Волна мобайл".

Нагадаємо, Роскомнагляд не буде зобов'язувати найбільших стільникових операторів працювати в Криму після поновлення ліцензії на зв'язок стандарту 3G.

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30 06 2017 14:30
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