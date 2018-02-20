У Києві 5 людей отруїлися після того, як з'їли суші з одного й того ж ресторану Усі захворілі замовляли та вживали суші "Філадельфія"

У Києві з 15 по 19 лютого було зафіксовано 5 випадків захворювання на гостру кишкову інфекцію, ймовірно, пов'язаних із вживанням суші з одного із закладів громадського харчування

Фото: AG

Про це повідомляє сайт Держпродспоживслужби. Усі захворілі замовляли та вживали суші "Філадельфія". Станом на 19 лютого троє хворих були госпіталізовані. 20 лютого спеціалісти Головного управління Держпродспоживслужби в Києві спільно з Київським міським лабораторним центром МОЗ України розпочали позапланове обстеження з відбором зразків для лабораторних досліджень. Водночас видання "Информатор" повідомляє, що хворі харчувалися в ресторані "Євразія" на проспекті Перемоги, 84в. Проте в ресторані відповіли, що нічого не знають про отруєння, працюють у штатному режимі та навіть приймають замовлення на доставку суші. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що власника закладу громадського харчування в Ізмаїлі, де отруїлися 88 людей, оштрафували на 850 грн.

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