У Києві 5 людей отруїлися після того, як з'їли суші з одного й того ж ресторану
Про це повідомляє сайт Держпродспоживслужби.
Усі захворілі замовляли та вживали суші "Філадельфія". Станом на 19 лютого троє хворих були госпіталізовані.
20 лютого спеціалісти Головного управління Держпродспоживслужби в Києві спільно з Київським міським лабораторним центром МОЗ України розпочали позапланове обстеження з відбором зразків для лабораторних досліджень.
Водночас видання "Информатор" повідомляє, що хворі харчувалися в ресторані "Євразія" на проспекті Перемоги, 84в. Проте в ресторані відповіли, що нічого не знають про отруєння, працюють у штатному режимі та навіть приймають замовлення на доставку суші.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що власника закладу громадського харчування в Ізмаїлі, де отруїлися 88 людей, оштрафували на 850 грн.
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