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У Києві 5 людей отруїлися після того, як з'їли суші з одного й того ж ресторану

Усі захворілі замовляли та вживали суші "Філадельфія"
У Києві з 15 по 19 лютого було зафіксовано 5 випадків захворювання на гостру кишкову інфекцію, ймовірно, пов'язаних із вживанням суші з одного із закладів громадського харчування
У Києві 5 людей отруїлися після того, як з Фото: AG

Про це повідомляє сайт Держпродспоживслужби.

Усі захворілі замовляли та вживали суші "Філадельфія". Станом на 19 лютого троє хворих були госпіталізовані.

20 лютого спеціалісти Головного управління Держпродспоживслужби в Києві спільно з Київським міським лабораторним центром МОЗ України розпочали позапланове обстеження з відбором зразків для лабораторних досліджень.

Водночас видання "Информатор" повідомляє, що хворі харчувалися в ресторані "Євразія" на проспекті Перемоги, 84в. Проте в ресторані відповіли, що нічого не знають про отруєння, працюють у штатному режимі та навіть приймають замовлення на доставку суші.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що власника закладу громадського харчування в Ізмаїлі, де отруїлися 88 людей, оштрафували на 850 грн.

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20 02 2018 22:01
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