CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ36-річна активістка Femen Олександра Немчинова оголилася топлес біля посольства Словаччини в Києві. Втім, провокація була присвячена президенту Чехії Мілошу Земану, якого можуть переобрати на другий термін.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві активістка Femen протестувала проти президента Чехії біля посольства Словаччини
У Femen зізналися, що випадково переплутали адреси посольств
Фото: strana.ua
У Femen зізналися, що випадково переплутали адреси посольств і оголилися на морозі навпроти посольства Словаччини замість посольства Чехії, повідомляє "Страна.ua".
Варто відзначити, що чеське і словацьке консульства в Києві розташовані поруч - на вулиці Ярославів вал 34 і 34а відповідно. Тому Олександра Немчинова потрапила в кадр близько двох дипустанов.
На тілі напівоголеної Немчинової був напис - "Земан кульгавий монстр".
Нагадаємо, що в Чехії активістка руху Femen кинулася до чинного президента країни Мілоша Земана, коли той прийшов до виборчої дільниці для голосування на виборах глави держави.
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26 01 2018 20:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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