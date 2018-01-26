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У Києві активістка Femen протестувала проти президента Чехії біля посольства Словаччини

У Femen зізналися, що випадково переплутали адреси посольств
36-річна активістка Femen Олександра Немчинова оголилася топлес біля посольства Словаччини в Києві. Втім, провокація була присвячена президенту Чехії Мілошу Земану, якого можуть переобрати на другий термін.
У Києві активістка Femen протестувала проти президента Чехії біля посольства Словаччини Фото: strana.ua

У Femen зізналися, що випадково переплутали адреси посольств і оголилися на морозі навпроти посольства Словаччини замість посольства Чехії, повідомляє "Страна.ua".

Варто відзначити, що чеське і словацьке консульства в Києві розташовані поруч - на вулиці Ярославів вал 34 і 34а відповідно. Тому Олександра Немчинова потрапила в кадр близько двох дипустанов.

На тілі напівоголеної Немчинової був напис - "Земан кульгавий монстр".

Нагадаємо, що в Чехії активістка руху Femen кинулася до чинного президента країни Мілоша Земана, коли той прийшов до виборчої дільниці для голосування на виборах глави держави.

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26 01 2018 20:55
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