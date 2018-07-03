У Києві біля станції метро "Лісова" вибухнули гранати, є постраждалі, - ФОТО

На Броварському проспекті в Києві біля станції метро "Лісова" вибухнули гранати.

У результаті інциденту згорів автомобіль "Тойота Камрі", злочинці втекли.

"Жесть у Києві на "Лісовій": підірвано дві гранати, згоріла "Тойота Камрі", є постраждалі, двоє бандитів втекли в напрямку Броварів. Остаточне число постраждалих на цей момент невідомо. Точно знаємо, що осколком поранено1 людину, їй надають допомогу", - повідомляє dtp.kiev.ua.

Згідно з повідомленням, поліція оголосила план "Перехоплення". Броварський проспект перекрито в напрямку Броварів.

За даними Києва оперативного, на Броварському проспекті на ходу загорівся автомобіль. При цьому видання додає, що за словами очевидців, "стався вибух, одразу після якого двоє молодих людей у синій формі камуфляжу втекли в бік міста Бровари".

Поліція Києва вранці в середу повідомила, що машину підірвав гранатою невідомий поруч із зупинкою громадського транспорту. Одну людину з осколковим пораненням доставили в лікарню. На пошуки зловмисника орієнтовано всі патрульні наряди і оперативників столиці. Введено план "Сирена".

Нагадаємо, під час проведення слідчих дій у наметовому містечку біля Верховної Ради поліція вилучила 9 гранат РГД-5, "коктейлі Молотова" і 5 димових мін.