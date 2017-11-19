У Києві горів торговельний центр, – ФОТО
Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
"Київ. Пожежа в Агромат на Булаховського. Дим видно з усього району. На місці працює швидка і поліція. Виїхали рятувальники ДСНС", – йдеться в повідомленні.
Фото: korrespondent.net
Фото: korrespondent.net
За інформацією ДСНС, повідомлення про пожежу надійшло до оперативно-координаційного центру о 16:04. На місце події негайно прибули вогнеборці найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Як виявилося, на першому поверсі недобудованої будівлі горів утеплювач на площі 100 кв. м.
О 16:32 пожежу локалізували, а о 16:52 ліквідували.
На місці події працювало три одиниці пожежно-рятувальної техніки та п'ятнадцять чоловік особового складу Головного управління ДСНС України у м. Києві.
Наразі причина пожежі з’ясовується. Загиблих та травмованих немає.
Фото: dsns.gov.ua
Фото: dsns.gov.ua
Фото: dsns.gov.ua
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Трагедія в Харкові: з'явилося відео моменту ДТП
- ФОТО У Великобританії зафіксували червоний місяць та сонце через потужний ураган, - ФОТОрепортаж
- ФОТО Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа