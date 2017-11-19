У Києві горів торговельний центр, – ФОТО

Загиблих та травмованих немає

У Києві загорілася будівля торговельного центру “Агромат” на вулиці Булаховського.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

"Київ. Пожежа в Агромат на Булаховського. Дим видно з усього району. На місці працює швидка і поліція. Виїхали рятувальники ДСНС", – йдеться в повідомленні.



Фото: korrespondent.net



Фото: korrespondent.net

За інформацією ДСНС, повідомлення про пожежу надійшло до оперативно-координаційного центру о 16:04. На місце події негайно прибули вогнеборці найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Як виявилося, на першому поверсі недобудованої будівлі горів утеплювач на площі 100 кв. м.

О 16:32 пожежу локалізували, а о 16:52 ліквідували.

На місці події працювало три одиниці пожежно-рятувальної техніки та п'ятнадцять чоловік особового складу Головного управління ДСНС України у м. Києві.

Наразі причина пожежі з’ясовується. Загиблих та травмованих немає.



Фото: dsns.gov.ua



Фото: dsns.gov.ua



Фото: dsns.gov.ua