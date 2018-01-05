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У Києві марш до Дня праці відбувся без порушень порядку, - ФОТО

Організували захід Київська міськрада профспілок і Соціал-демократична партія
У Києві відбувся марш, присвячений Дню праці. Учасники зібралися біля станції метро "Хрещатик". Колона рушила в напрямку Європейської площі. Захід завершився біля будівлі Українського дому.
У Києві марш до Дня праці відбувся без порушень порядку, - ФОТО Фото: styler.rbc.ua

Присутні також презентували "план боротьби за простих людей", повідомляє "РБК-Україна".

Організували захід Київська міськрада профспілок і Соціал-демократична партія. З посиланням на дані столичної ради профспілок зазначають, що проводили марш, щоб привернути увагу органів державної та місцевої влади, роботодавців, бізнесу до необхідності вирішення нагальних проблем людини праці.

На марш вийшли близько тисячі людей. Учасники заходу тримали прапори із символікою Київської міської ради профспілок, СДП, державні прапори. На марші помітили представників від Робітничої партії, Партії зелених, військових пенсіонерів.

У руках у мітингувальників були плакати "Поверніть борги із заробітної плати", "Важко країні? Змусимо олігархів ділитися", "У чергу за субсидіями - це приниження для працівників", "Поверніть трудящим санаторно-курортне лікування".

За даними столичної поліції, захід відбувся спокійно.

Нагадаємо, що в Харкові учасників ходи, приуроченій Дню праці, облили кефіром.

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