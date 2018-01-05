У Києві марш до Дня праці відбувся без порушень порядку, - ФОТО
Присутні також презентували "план боротьби за простих людей", повідомляє "РБК-Україна".
Організували захід Київська міськрада профспілок і Соціал-демократична партія. З посиланням на дані столичної ради профспілок зазначають, що проводили марш, щоб привернути увагу органів державної та місцевої влади, роботодавців, бізнесу до необхідності вирішення нагальних проблем людини праці.
На марш вийшли близько тисячі людей. Учасники заходу тримали прапори із символікою Київської міської ради профспілок, СДП, державні прапори. На марші помітили представників від Робітничої партії, Партії зелених, військових пенсіонерів.
У руках у мітингувальників були плакати "Поверніть борги із заробітної плати", "Важко країні? Змусимо олігархів ділитися", "У чергу за субсидіями - це приниження для працівників", "Поверніть трудящим санаторно-курортне лікування".
За даними столичної поліції, захід відбувся спокійно.
Нагадаємо, що в Харкові учасників ходи, приуроченій Дню праці, облили кефіром.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Як "АвтоЄвроСила" переконувала Уряд відмовитися від підвищення цін на пальне, - ФОТО ВІДЕО
- ФОТО Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Справа полковника Без’язикова: зрадник держави чи "цап відбувайло"Адвокати Без’язикова, Віталій Титич та Олег Веремеєнко переконані, що справа навмисно затягується, хоча і судді, і прокуратура усвідомлюють її беззмістовність. За більш ніж рік суд дослідив усі документи, що були долучені стороною обвинувачення, як докази. Відповідно, мав можливість оцінити якість цих матеріалів, їх доказову силу. Але після року судового розгляду, обвинувачення Без’язикова у особливо тяжких злочинах все ще базується на припущеннях слідства
- Гектари нерухомості, елітний автопарк та склади готівки: що надекларували українські глави ОДАПрезидент України Петро Порошенко відповідно до своїх повноважень може призначати главами областей людей, не радячись з урядом та парламентом. Відтак, цілком справедливо називати цих чиновників "людьми президента" на місцях