CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Києві біля Андріївського узвозу на Воздвиженці обвалилися перекриття на недобудові.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві на Подолі обвалилася недобудова
Інформації про постраждалих чи загиблих внаслідок інциденту немає
Фото: hromadske.ua
За попередніми даними, обвалилася одна із забудов компанії "Укрбуд", пише "Громадське" з посиланням на очевидців.
Інформації про постраждалих чи загиблих внаслідок інциденту немає.
На місце прибули машини "швидкої".
Нагадаємо, що в Херсоні на території непрацюючого ВАТ "Херсонський бавовняний комбінат" увечері 12 листопада стався обвал залізобетонних конструкцій, унаслідок чого загинула людина.
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18 11 2017 15:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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