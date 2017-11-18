У Києві на Подолі обвалилася недобудова Інформації про постраждалих чи загиблих внаслідок інциденту немає

У Києві біля Андріївського узвозу на Воздвиженці обвалилися перекриття на недобудові.

Фото: hromadske.ua

За попередніми даними, обвалилася одна із забудов компанії "Укрбуд", пише "Громадське" з посиланням на очевидців. Інформації про постраждалих чи загиблих внаслідок інциденту немає. На місце прибули машини "швидкої". Нагадаємо, що в Херсоні на території непрацюючого ВАТ "Херсонський бавовняний комбінат" увечері 12 листопада стався обвал залізобетонних конструкцій, унаслідок чого загинула людина.

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