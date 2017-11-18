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У Києві на Подолі обвалилася недобудова

Інформації про постраждалих чи загиблих внаслідок інциденту немає
У Києві біля Андріївського узвозу на Воздвиженці обвалилися перекриття на недобудові.
У Києві на Подолі обвалилася недобудова Фото: hromadske.ua

За попередніми даними, обвалилася одна із забудов компанії "Укрбуд", пише "Громадське" з посиланням на очевидців. 

Інформації про постраждалих чи загиблих внаслідок інциденту немає.

На місце прибули машини "швидкої".

Нагадаємо, що в Херсоні на території непрацюючого ВАТ "Херсонський бавовняний комбінат" увечері 12 листопада стався обвал залізобетонних конструкцій, унаслідок чого загинула людина.

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18 11 2017 15:37
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