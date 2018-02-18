У Києві націоналісти побили камінням вікна відділення Сбербанку
Учасники акції вибили камінням вхідні двері та розторощили вікна, інформує "Громадське".
Поліція вчасно не завадила хуліганським діям.
Наразі інформації про затриманих немає.
Фото: "Громадське"
О 13:30 близько сотні представників "Добровольчого руху ОУН" Миколи Коханівського вирушили з Майдану Незалежності у напрямку будівлі Російського центру культури та науки в Києві.
Під час ходи учасники акції вигукували "Смерть Росії". Проходячи повз будівлю "Альфа банку", деякі з представників ОУН кидали каміння у будівлю фінустанови. Тоді скло не розбилося, сутичок не сталося.
Зазначимо, у Львові вкотре підпалили приміщення "Сбєрбанку Росії". Пожежа виникла вранці 14 лютого на вулиці Городоцькій – навпроти приміського залізничного вокзалу.
Нагадаємо, вчора в Києві молодики із шевронами "С14", "Традиція і порядок" та "Правий сектор" зайшли в будівлю представництва російського Федерального агентства у справах СНД, відомого як "Росспівробітництво", на Подолі та розмалювали всередині стіни.
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