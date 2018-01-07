У Києві організували акцію на підтримку політв’язнів
На великому банері на Майдані розмістили фотографії політв’язнів Олега Сенцова та Олександра Кольченка, повідомляє "Громадське".
Понад сотня людей зібралися у центрі Києва з плакатами #FreeSentsov та написами "Звільніть заручників Кремля".
Фото:Уляна Бойчук/Громадське
Фото:Уляна Бойчук/Громадське
Фото:Уляна Бойчук/Громадське
Фото:Уляна Бойчук/Громадське
"Ходжу на акції, на які можу. На інших заходах, які не є акціями, намагаюся згадувати Сенцова та інших політв’язнів. Це важливо, бо це люди, яких катують і яких стає, на жаль, все більше. Це звільнення - це і наша гідність, це не тільки про них, але і про нас", - сказав один з учасників акції Антон Романов.
Організатори акції планують у Києві влаштувати пробіг на підтримку політв’язнів.
"Ми намагаємося об’єднати весь світ навколо цього питання. Це наша перша акція, і будуть іще. Якщо Олег та інші хлопці не будуть вдома, ми зберемо багато людей по всьому світу на їхню підтримку", - сказав організатор акції Іван Рудяк.
У цей день на подібні акції вийшли у Грузії, Литві, Польщі, Чехії, Нідерландах, Австрії, Китаї, Новій Зеландії та багатьох українських містах, додає він.
Нагадаємо, 63% росіян заявили, що вперше чують про голодування політв'язня, українського режисера Олега Сенцова, незаконно засудженого в РФ до 20 років ув'язнення, але ідею про обмін політв'язнями між РФ та Україною підтримують.
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