63% росіян не знають про голодування Сенцова
Відповідно до результатів опитування, проведеного російським "Левада-центром", про голодування українського режисера "добре знають" лише 6% опитаних, 31% "щось про це чули".
На підтримку обміну висловилися 58% опитаних громадян, з них 21% підтримують таку ідею повністю, 37% - "скоріше підтримують". Абсолютно не підтримують обмін політв'язнями 10% опитаних, ще 15% - "скоріше не підтримують". Не змогли відповісти 18% респондентів.
Опитування проводилося 22 - 26 червня 2018 року за вибіркою міського та сільського населення обсягом 1600 осіб у віці від 18 років і старше у 136 населених пунктах в 52 суб'єктах РФ, методом особистого інтерв'ю.
Український омбудсмен Людмила Денісова з 15 червня перебуває в Росії, але їй не дозволили зустрітися з жодним із українських політв'язнів - зокрема відмовили у допуску до Олега Сенцова, який голодує в російській колонії вже 46 днів, до Романа Сущенка, Миколи Карпюка.
Нагадаємо, Європейський суд з прав людини визнав Сенцова громадянином України.
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