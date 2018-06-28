63% росіян не знають про голодування Сенцова

63% росіян заявили, що вперше чують про голодування політв'язня, українського режисера Олега Сенцова, незаконно засудженого в РФ до 20 років ув'язнення, але ідею про обмін політв'язнями між РФ та Україною підтримують.

Відповідно до результатів опитування, проведеного російським "Левада-центром", про голодування українського режисера "добре знають" лише 6% опитаних, 31% "щось про це чули".

На підтримку обміну висловилися 58% опитаних громадян, з них 21% підтримують таку ідею повністю, 37% - "скоріше підтримують". Абсолютно не підтримують обмін політв'язнями 10% опитаних, ще 15% - "скоріше не підтримують". Не змогли відповісти 18% респондентів.

Опитування проводилося 22 - 26 червня 2018 року за вибіркою міського та сільського населення обсягом 1600 осіб у віці від 18 років і старше у 136 населених пунктах в 52 суб'єктах РФ, методом особистого інтерв'ю.

Український омбудсмен Людмила Денісова з 15 червня перебуває в Росії, але їй не дозволили зустрітися з жодним із українських політв'язнів - зокрема відмовили у допуску до Олега Сенцова, який голодує в російській колонії вже 46 днів, до Романа Сущенка, Миколи Карпюка.

Нагадаємо, Європейський суд з прав людини визнав Сенцова громадянином України.