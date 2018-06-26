Європейський суд з прав людини визнав Сенцова громадянином України, – Мін'юст

ЄСПЛ запросив Кабмін взяти участь у справі в якості третьої особи згідно зі статтею 36 §1 Європейської конвенції з прав людини

Заступник міністра юстиції Іван Ліщина заявив, що Європейський суд з прав людини запросив уряд України взяти участь у справі режисера, політв'язня Олега Сенцова в якості третьої особи, і це фактично означає визнання судом Сенцова громадянином України.

За словами Івана Ліщини, ЄСПЛ відповів на звернення українського уряду щодо доступу уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової до Сенцова та надання інформації про стан здоров'я політв'язня.

"Суд зазначив, що у відповідь на аналогічну заяву, подану адвокатами самого п. Сенцова, черговий суддя прийняв рішення зробити інформаційний запит на підставі Правила 54 до РФ щодо стану здоров'я Олега та надав строк до 27 червня для надання такої інформації", – зазначив Ліщина.

Заступник глави Мін'юсту додав, що заяву уряду приєднають до справи Сенцова. Також ЄСПЛ запросив Кабмін України взяти участь у справі в якості третьої особи відповідно до статті 36 §1 Європейської конвенції з прав людини.

"Даний пункт передбачає, що "у всіх справах, які розглядає Палата або Велика Палата, Висока Договірна Сторона, громадянин якої є заявником, має право подавати свої письмові зауваження і брати участь у слуханнях". Отже Європейський суд вважає Сенцова громадянином України", – наголосив Ліщина.

Водночас він зазначив, що ЄСПЛ не надав прямої відповіді на запит уряду щодо надання доступу Денісовій доступу до Сенцова, тому Мін'юст готує додаткову заяву для уточнення цього питання.

"Одночасно продовжуємо підготовку загальної міждержавної заяви щодо всіх українських політичних в'язнів Кремля", – резюмував заступник міністра.

Нагадаємо, генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Яґланд подав офіційне прохання до президента Росії Володимира Путіна помилувати українського режисера Олега Сенцова, який утримується в російській в'язниці. Прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував прохання генерального секретаря Ради Європи.