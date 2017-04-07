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У Києві поліція затримала грабіжника, який залишав у банках шоколадки

За його словами, частину грошей він витрачав на благодійність
Поліція затримала серійного грабіжника банків, який залишав на місях злочинів шоколадки для касирів.
У Києві поліція затримала грабіжника, який залишав у банках шоколадки Фото: з вільних джерел

Робота з пошуку грабіжника тривала протягом 1,5 року. Грабіжником виявився чоловік 1967 року народження, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності на початку 80-х. Він працював на декількох роботах, виїжджав на заробітки за кордон, працював у сфері реклами, але вийшов з бізнесу, - заявив начальник поліції Києва Андрій Крищенко під час брифінгу, повідомляє "112 Україна".

"За його словами, (грабіжника, - ред.), він здійснив більше 30 злочинів і не тільки в Києві. Ми на теперішній час обґрунтовано доводимо вчинення 14 розбійних нападів протягом 10 років, за якими зібрані докази та за якими після проведення першочергових слідчих дій злочинцю повідомлять про підозру", - заявив Крищенко.

За даними поліції, грабіжник переважно вибирав банки без охорони, діяв дуже обачно, попередньо проводив розвідку, ніколи не використовував телефон і закривав обличчя.

"Це не були маски, балаклави, він використовував капелюхи і окуляри", - повідомив Крищенко.

Під час допиту грабіжник пояснив, що проводив "експропріацію і грабував награбоване". Також він заявив, що частину коштів він витрачав на благодійність, частину на себе - на приведення в порядок свого дому.

У грабіжника вилучили пістолет, на ньому є ознаки переробки.

Зараз проводяться впізнання та інші слідчі дії. Чоловіка затримали в порядку ст. 208 КК України, надалі йому оберуть запобіжний захід.

Нагадаємо, у Львівській області правоохоронці викрили співробітницю відділення одного з банків, яка організувала схему розкрадання банківських коштів.

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04 07 2017 15:33
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