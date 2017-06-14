У Києві посадовців аварійно-рятувальної служби затримали на хабарі у понад 235 тис грн

Комунальники вимагали гроші у власника АЗС за повернення вилученого обладнання

У Києві співробітники Національної поліції затримали двох працівників аварійно-рятувальної служби за підозрою у вимаганні 210 тис. гривень та 1 тис. доларів.

Правоохоронці встановили, що затримані пообіцяли власнику газової АЗС вирішити питання про повернення йому спецобладнання, вилученого в рамках кримінального провадження. За це у нього вимагали 210 тис. гривень та 1 тис. доларів, повідомляє сайт Нацполіції.

До корупційної схеми були залучені один із заступників командира і фахівець комунальної аварійно-рятувальної служби.

Частину суми хабара власник газової АЗС повинен був перерахувати на банківський рахунок підконтрольного підприємства, що він і зробив, інші грошові кошти - передати готівкою.



Фото: npu.gov.ua

У середу, 14 червня, правоохоронці затримали посадових осіб на отриманні 1 тис. доларів. Зараз у службових кабінетах підозрюваних проводяться санкціоновані обшуки.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, що в Києві під час отримання хабара в розмірі $10 тис був затриманий колишній співробітник Обухівського міськрайонного виробничого відділу Київської обласної філії державного підприємства "Центр державного земельного кадастру".