CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЦентром Києва пройшла хада на захист прав дітей та сім'ї, ініціатором якого виступила Всеукраїнська Рада Церков.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві пройшла хода на захист прав дітей та сімей
В акції взяли участь голови українських церков
Фото: lb.ua
В акції взяли участь голови українських церков, разом з учасниками заходу вони пройшли від Софійської площі до площі Конституції біля Верховної Ради, повідомляє LB.ua.
"Мета акції привернути увагу до проблем захисту прав дітей, затвердити в суспільстві принципи любові та поваги, виступити на захист сім'ї як союзу чоловіка і жінки", - розповіли організатори ходи.
Вони відзначили, що акція має мирний характер, без політичної символіки і гасел, без агресії і нетерпимості.
Нагадаємо, що в Україні може з'явитися установа, яка буде займатися питаннями посилення інституту сім'ї та її захисту, а також формуванням державної сімейної політики, заснованої на українських традиційних цінностях.
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02 06 2018 15:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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