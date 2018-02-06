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У Києві пройшла хода на захист прав дітей та сімей

В акції взяли участь голови українських церков
Центром Києва пройшла хада на захист прав дітей та сім'ї, ініціатором якого виступила Всеукраїнська Рада Церков.
У Києві пройшла хода на захист прав дітей та сімей Фото: lb.ua

В акції взяли участь голови українських церков, разом з учасниками заходу вони пройшли від Софійської площі до площі Конституції біля Верховної Ради, повідомляє LB.ua.

"Мета акції привернути увагу до проблем захисту прав дітей, затвердити в суспільстві принципи любові та поваги, виступити на захист сім'ї як союзу чоловіка і жінки", - розповіли організатори ходи.

Вони відзначили, що акція має мирний характер, без політичної символіки і гасел, без агресії і нетерпимості.

Нагадаємо, що в Україні може з'явитися установа, яка буде займатися питаннями посилення інституту сім'ї та її захисту, а також формуванням державної сімейної політики, заснованої на українських традиційних цінностях.

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02 06 2018 15:59
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