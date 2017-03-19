У Києві руйнується Повітрофлотський шляхопровід, – ФОТО

Повітрофлотський шляхопровід, що знаходиться в районі залізничного вокзалу в Києві, перебуває в аварійному стані.

Як повідомляє видання "Інформатор", деформаційні стики мосту проіржавіли, а бровки розсипалися на проїжджу частину.

Деякі наскрізні діри мають діаметр по 30 см.

"У такому жалюгідному стані перебуває не весь шляхопровід, а лише міст над залізничним полотном. Таким чином, у випадку аварії, подібної до тієї, яка сталася на Шулявському шляхопроводі, Київський залізничний вокзал може бути відрізаний від міста із західного боку", – зазначає видання.



Фото: informator.news



Фото: informator.news



Фото: informator.news



Фото: informator.news



Фото: informator.news



Фото: informator.news

Нагадаємо, в лютому в Києві в районі метро "Шулявська" обвалилася частина мосту. Тоді Віталій Кличко прийняв рішення звільнити свого заступника з питань транспортної інфраструктури Іллю Сагайдака і голову Солом'янської РДА Максима Шкуро. Згодом рух автотранспорту по Шулявському мосту відновили.

Автомагістральний міст обвалився недалеко від північно-східної частини італійського міста Анкона.