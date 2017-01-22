У Києві до Дня Соборності України "живим ланцюгом" об'єднали береги Дніпра, - ВІДЕО
За словами координатора акції Вадима Васильчука, її ціль - створення живого ланцюга соборності з волонтерів, активістів та всіх охочих, який об'єднає лівий і правий береги Дніпра. Тобто - максимально популяризувати ідею єдності України, інформує "Новое Время".
Подібні "ланцюги соборності" будуть проходити не тільки в Києві, але і в інших українських містах - Одесі, Ужгороді, Бахмуті, Краматорську, Житомирі.
За кордоном такі заходи будуть проходити у Польщі, зокрема, у Варшаві та Любліні.
Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко під час урочистого заходу з нагоди Дня Соборності України присвоїв співачці Тіні Кароль звання народної артистки України.
Також Президент України присвоїв Володимиру Жемчугову звання Герой України.
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