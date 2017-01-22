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У Києві до Дня Соборності України "живим ланцюгом" об'єднали береги Дніпра, - ВІДЕО

"Живий ланцюг" створять у польських містах Варшаві та Любліні
У Києві в неділю, 22 січня, на мосту Патона створили "живий ланцюг" - символ єдиної України.
У Києві до Дня Соборності України "живим ланцюгом" об Фото: Hanna Yakovenko / Facebook

За словами координатора акції Вадима Васильчука, її ціль - створення живого ланцюга соборності з волонтерів, активістів та всіх охочих, який об'єднає лівий і правий береги Дніпра. Тобто - максимально популяризувати ідею єдності України, інформує "Новое Время".

Подібні "ланцюги соборності" будуть проходити не тільки в Києві, але і в інших українських містах - Одесі, Ужгороді, Бахмуті, Краматорську, Житомирі.


За кордоном такі заходи будуть проходити у Польщі, зокрема, у Варшаві та Любліні.

Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко під час урочистого заходу з нагоди Дня Соборності України присвоїв співачці Тіні Кароль звання народної артистки України.

Також Президент України присвоїв Володимиру Жемчугову звання Герой України.

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22 01 2017 12:57
ТЕГИ: Київ, міст
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