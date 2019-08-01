У Києві відремонтують міст Метро за 1,8 млрд гривень

Київська міськдержадміністрація 2 січня затвердила проект капітального ремонту автопроїздів мосту Метро через Дніпро в 2019-2021 роках.

Затверджений проект передбачає капітальний ремонт проїжджої частини моста, ремонт тротуарів, ремонт прогонових будов з відновленням несучої арматури, ремонт зовнішнього освітлення, заміну перил. Роботи планують виконати за 22 місяці, повідомила прес-служба КМДА.

Передбачається, що капітальний ремонт відновить несучу здатність споруди і поліпшить його санітарно-технічний стан.

Загальна вартість робіт - 1,825 млрд гривень. Фінансування буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету Києва.

Замовником розробки проектної документації та капітального ремонту моста визначена комунальна корпорація "Київавтодор".

Нагадаємо, влітку 2018 року співавтор проекту моста Метро Георгій Росновський заявив, що споруда мала простояти 100 років, але вже в 1990 роках її стан почав викликати побоювання, "тому що обстеження показало, що там багато тріщин і арматура в поганому стані". Він вважає, що капремонт мосту не допоможе, а потрібна реконструкція.

У 2015-2016 роках державний НДІ будівельних конструкцій обстежив міст і встановив, що до моменту аварійності є ще 6 років (з часу проведення цього обстеження). Зараз споруді присвоєно статус обмежено працездатної.

Міст Метро - перший метроміст через Дніпро в Києві. Разом із Русанівським мостом він з'єднує правобережну частину Києва з Русанівкою, Лівобережним масивом, Воскресенкою, Лісовим масивом, зоною відпочинку - Гідропарком. На правому березі Дніпра міст завершує станція "Дніпро" Київського метрополітену.