У Києві водії збирають кошти на ремонт доріг

Але працюють фахівці тільки з дорогами та покриттями, які не перебувають на балансі "Київавтодору"

У Києві з'явилася вузькоспеціалізована краудфандингова платформа, на якій столичні водії збирають гроші на ремонт ям.

На сайті Yama.kiev.ua можна запустити збір коштів на ремонт ями та якщо необхідна сума буде зібрана, адміністрація ресурсу зобов'язується усунути проблему.

Але працюють фахівці тільки з дорогами та покриттями, які не перебувають на балансі "Київавтодору".

Щоб зареєструвати яму, потрібно зробити її фотографію та викласти на сайті. Збір коштів здійснюється протягом 30 днів: якщо сума, визначена експертами, збереться - яму відремонтують, якщо ні - гроші повернуть протягом 10 днів.

На сайті повідомляється, що "Яма" відремонтувала вже більше 100 кв. м доріг. Якщо вірити звітності компанії, ремонтні роботи ведуться ще з осені 2016 року.

На сьогодні на сайті запущено кілька кампаній.

Нагадаємо, Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") оцінює ситуацію з ямами на дорогах країни як найгіршу за останній час.