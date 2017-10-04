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У Києві водії збирають кошти на ремонт доріг

Але працюють фахівці тільки з дорогами та покриттями, які не перебувають на балансі "Київавтодору"
У Києві з'явилася вузькоспеціалізована краудфандингова платформа, на якій столичні водії збирають гроші на ремонт ям.
У Києві водії збирають кошти на ремонт доріг Фото: tsn.ua

На сайті Yama.kiev.ua можна запустити збір коштів на ремонт ями та якщо необхідна сума буде зібрана, адміністрація ресурсу зобов'язується усунути проблему.

Але працюють фахівці тільки з дорогами та покриттями, які не перебувають на балансі "Київавтодору".

Щоб зареєструвати яму, потрібно зробити її фотографію та викласти на сайті. Збір коштів здійснюється протягом 30 днів: якщо сума, визначена експертами, збереться - яму відремонтують, якщо ні - гроші повернуть протягом 10 днів.

На сайті повідомляється, що "Яма" відремонтувала вже більше 100 кв. м доріг. Якщо вірити звітності компанії, ремонтні роботи ведуться ще з осені 2016 року.

На сьогодні на сайті запущено кілька кампаній.

Нагадаємо, Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") оцінює ситуацію з ямами на дорогах країни як найгіршу за останній час.

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10 04 2017 17:47
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