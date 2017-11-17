У Києві закрили станцію метро "Либідська" через повідомлення про замінування

Також у низці торгівельних центрів столиці евакуюють відвідувачів через повідомлення про мінування

У Києві через повідомлення про мінування закрито станцію метро "Либідська".

"Станція "Либідська" закрита на перевірку. Анонімний дзвінок про мінування", - повідомляє прес-служба Київського метрополітену у Facebook.

У той самий час надійшов дзвінок і про мінування торгового центру "Україна" на площі Перемоги, передає "Громадське".

Одна з відвідувачок розповіла, що людей попросили покинути приміщення ТРЦ, а територію навколо оточили. На місці працюють вибухотехніки, а також присутні пожежники.

З торгово-розважального центру "Дрім Таун" на Оболоні також евакуювали людей.

Як повідомляють очевидці у Facebook, надійшло повідомлення про мінування.

Нагадаємо, що 24 жовтня повідомлялося, що пасажирів просили залишити приміщення київського центрального залізничного вокзалу у зв'язку із загрозою вибуху.

Згодом стало відомо, що на центральному залізничному вокзалі в Києві вибухонебезпечних предметів не знайшли, інформація про замінування не підтвердилася.