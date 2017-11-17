У Києві закрили станцію метро "Либідська" через повідомлення про замінування
"Станція "Либідська" закрита на перевірку. Анонімний дзвінок про мінування", - повідомляє прес-служба Київського метрополітену у Facebook.
У той самий час надійшов дзвінок і про мінування торгового центру "Україна" на площі Перемоги, передає "Громадське".
Одна з відвідувачок розповіла, що людей попросили покинути приміщення ТРЦ, а територію навколо оточили. На місці працюють вибухотехніки, а також присутні пожежники.
З торгово-розважального центру "Дрім Таун" на Оболоні також евакуювали людей.
Як повідомляють очевидці у Facebook, надійшло повідомлення про мінування.
Нагадаємо, що 24 жовтня повідомлялося, що пасажирів просили залишити приміщення київського центрального залізничного вокзалу у зв'язку із загрозою вибуху.
Згодом стало відомо, що на центральному залізничному вокзалі в Києві вибухонебезпечних предметів не знайшли, інформація про замінування не підтвердилася.
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