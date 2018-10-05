У Києві зірвали лекцію про права ЛГБТ-спільноти, організаторів заблокували у приміщенні

На заході мало обговорюватися питання появи ініціатив про захист "традиційних сімейних цінностей", проти "легалізації одностатевих відносин" і про необхідність "заборони пропаганди гомосексуалізму"

Представники праворадикальних організацій зірвали лекцію про права ЛГБТ-спільноти в Києві.

Як повідомляє виконавча директорка неурядової організації Amnesty International Оксана Покальчук, увечері у креативному просторі Underhub на вулиці Мечникова мала відбутися лекція про права ЛГБТ-спільноти.

"На цей момент лекція не відбулась. Ми перебуваємо у приміщенні, заблоковані праворадикальними організаціями. Поліція вимагає від нас залишити приміщення. Ми боїмось, що якщо залишимо, то ніхто не зможе забезпечити нам безпеку", – розповіла Покальчук.

За її словами, заблокованими правими рухами у приміщенні перебувають близько 30 людей. Вони попросили в поліції надати їм часу на те, аби вони викликали приватну охорону.

"Нам не дали час на це. Зараз конкретно поліція вимагає, щоб ми залишили приміщення при тому, що до радикальних настроєних чоловіків і жінок, які блокують вхід і агресують на нас, претензій ми не бачимо", – наголосила Покальчук.

На заході мало обговорюватися питання появи ініціатив про захист "традиційних сімейних цінностей", проти "легалізації одностатевих відносин" і про необхідність "заборони пропаганди гомосексуалізму". Наприклад, петиції до Президента України "Щодо захисту традиційних цінностей та інституту сім'ї", яка нещодавно набрала 25 тис. голосів, необхідних для її розгляду. Зокрема, мали говорити про те, до яких наслідків призвело прийняття "закону про пропаганду" в Російській Федерації, чи дійсно термін "гендер" та Стамбульська конвенція загрожують сімейним цінностям, чому представники українських "правих" і навіть "націоналістичних" рухів часто наполягають на прийнятті закону, ідентичного російському та про інші питання.

Для цього на лекцію запросили юристку і правозахисниця Ксенію Кириченко, дослідницю міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch Таню Купер, а також директорка "Київпрайду" Руслану Панухник.

Нагадаємо, представники політичної партії "Національний корпус" у Полтаві зірвали тренінг організації TERGO для психологів, присвячений особливостям роботи з представниками ЛГБТ-спільноти.