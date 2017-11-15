У Києві зіткнулися чотири автівки, є постраждалі

В одній з машин затисло вагітну жінку

У Києві на вул. Чорновола сталася масштабна ДТП - зіткнулися чотири машини, є постраждалі.

"Масштабна ДТП з постраждалими в Києві, біля Повітрофлотського шляхопроводу на вулиці В. Чорновола. Попередньо, зіткнулися 4 автомобілі. Є постраждалі. На місці працюють швидка допомога і поліція", - повідомляє dtp.kiev.

За інформацією сайту Київ Оперативний, в одній з машин затисло вагітну жінку.

Нагадаємо, на сході Китаю в результаті зіткнення близько 30 автомобілів загинули щонайменше 18 осіб, ще 21 людина постраждала.