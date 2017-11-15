CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Києві на вул. Чорновола сталася масштабна ДТП - зіткнулися чотири машини, є постраждалі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві зіткнулися чотири автівки, є постраждалі
В одній з машин затисло вагітну жінку
Фото: dtp.kiev
"Масштабна ДТП з постраждалими в Києві, біля Повітрофлотського шляхопроводу на вулиці В. Чорновола. Попередньо, зіткнулися 4 автомобілі. Є постраждалі. На місці працюють швидка допомога і поліція", - повідомляє dtp.kiev.
За інформацією сайту Київ Оперативний, в одній з машин затисло вагітну жінку.
Нагадаємо, на сході Китаю в результаті зіткнення близько 30 автомобілів загинули щонайменше 18 осіб, ще 21 людина постраждала.
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