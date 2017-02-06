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У Києві знову сталася стрілянина

Повідомлень поліції про інцидент наразі немає
У Києві в районі Інституту хімії НАН України в п'ятницю, 2 червня, ввечері сталася стрілянина.
У Києві знову сталася стрілянина Фото: facebook.com/KyivOperativ

"І знову перестрілка, знову Київ. Просто зараз, біля "Мега-Сіті" (інститут хімії). На місці багато поліції, деталі уточнюються", - повідомляє "Київ Оперативний" у Facebook.

Повідомлень поліції про інцидент наразі немає.

Нагадаємо, у Києві на Подолі сталася стрілянина. Стріляли у колишніх бійців-добровольців Аміну Окуєву та її чоловіка Адама Осмаєва. Правоохоронці розглядають як основну версію вчинення злочину "патріотичну позицію подружжя".

Зазначимо, що нападник, який здійснив замах на учасника АТО Адама Осмаєва і був поранений його дружиною Аміною Окуєвою, живий, знаходиться під охороною і дасть свідчення.

Згодом стало відомо, що кілер, який намагався убити Адама Осмаєва в Києві, - пітерський бандит Артур Курмакаєв.

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02 06 2017 21:18
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