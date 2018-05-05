У Київській області на хабарі затримали майора СБУ
Оперативники встановили, що співробітник Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вимагав 5 тис. доларів від директора одного з дошкільних закладів регіону.
"Він витребував у чиновника документацію на проведення у закладі ремонтних робіт. Незважаючи на відсутність порушень, хабарник обіцяв "знайти" їх у разі не сплати грошей. Майор також планував "завести" у дитячий садок постачальника продуктів харчування, продукція якого не відповідала встановленим нормам", – повідомляють у прес-службі СБУ.
Правоохоронці затримали оперуповноваженого в одному із райцентрів Київщини після отримання другої частини хабара.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
Нагадаємо, керівник структурного підрозділу одного з міжрайвідділів Головного управління СБУ в Києві та Київській області Олександр Карамушка, підозрюваний в отриманні неправомірної вигоди в розмірі 47,5 тис. доларів, вийшов зі слідчого ізолятора під заставу 1,2 млн.
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