У Київській області на хабарі затримали майора СБУ

Співробітники Управління внутрішньої безпеки та Головного слідчого управління СБ України під процесуальним керівництвом прокуратури затримали на хабарі оперуповноваженого одного з підрозділів Служби на Київщині.

Оперативники встановили, що співробітник Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вимагав 5 тис. доларів від директора одного з дошкільних закладів регіону.

"Він витребував у чиновника документацію на проведення у закладі ремонтних робіт. Незважаючи на відсутність порушень, хабарник обіцяв "знайти" їх у разі не сплати грошей. Майор також планував "завести" у дитячий садок постачальника продуктів харчування, продукція якого не відповідала встановленим нормам", – повідомляють у прес-службі СБУ.

Правоохоронці затримали оперуповноваженого в одному із райцентрів Київщини після отримання другої частини хабара.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.



Фото: ssu.gov.ua



Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо, керівник структурного підрозділу одного з міжрайвідділів Головного управління СБУ в Києві та Київській області Олександр Карамушка, підозрюваний в отриманні неправомірної вигоди в розмірі 47,5 тис. доларів, вийшов зі слідчого ізолятора під заставу 1,2 млн.