У Китаї стався потужний землетрус, тисячі постраждалих, - ВІДЕО Імовірно до 100 загиблих, тисячі поранених

На південному заході Китаю стався землетрус магнітудою 6,5 балів.

Фото:AFP

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