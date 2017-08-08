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У Китаї стався потужний землетрус, тисячі постраждалих, - ВІДЕО

Імовірно до 100 загиблих, тисячі поранених
На південному заході Китаю стався землетрус магнітудою 6,5 балів.
У Китаї стався потужний землетрус, тисячі постраждалих, - ВІДЕО Фото:AFP

Наразі про руйнування, спричинені землетрусом, достеменно невідомо.

Землетрус стався у віддаленому регіоні провинції Січуань неподалік від місця, де у 2008 році внаслідок землетрусу магнітудою у 8 балів загинули близько 87 000 людей, - повідомляє AFP із посиланням на Геологічну услужбу США.

"Імовірно до 100 загиблих, тисячі поранених".

 

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08 08 2017 19:48
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