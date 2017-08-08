CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа південному заході Китаю стався землетрус магнітудою 6,5 балів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Китаї стався потужний землетрус, тисячі постраждалих, - ВІДЕО
Імовірно до 100 загиблих, тисячі поранених
Фото:AFP
Наразі про руйнування, спричинені землетрусом, достеменно невідомо.
Землетрус стався у віддаленому регіоні провинції Січуань неподалік від місця, де у 2008 році внаслідок землетрусу магнітудою у 8 балів загинули близько 87 000 людей, - повідомляє AFP із посиланням на Геологічну услужбу США.
#Breaking: 5 confirmed dead and 63 injured following 7.0 #Sichuan #earthquake. https://t.co/NIGuG7FM2t pic.twitter.com/VTU4ehe6YQ— SHINE (@shanghaidaily) 8 августа 2017 г.
"Імовірно до 100 загиблих, тисячі поранених".
#BREAKING China's Sichuan hit by 6.5 magnitude earthquake, the US Geological Survey says— AFP news agency (@AFP) 8 августа 2017 г.
Нагадаємо, 21 липня біля узбережжя Туреччини стався землетрус магнітудою 6,7 балів.
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08 08 2017 19:48 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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