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У Китаї випробували найбільший у світі літак-амфібію, - ВІДЕО

Вже є 17 замовлень на літак від китайського уряду і різних кампаній
Найбільший у світі літак-амфібія AG600 китайського виробництва здійснив перший випробувальний політ.
У Китаї випробували найбільший у світі літак-амфібію, - ВІДЕО Скріншот

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на китайські ЗМІ.

Літак оснащений чотирма турбогвинтовими двигунами, може перевозити до 50 осіб в межах рятувальних операцій на морі, або 12 тонн води, що закачується при приводнюванні протягом 20 секунд для гасіння пожеж.

Максимальна злітна вага нової машини становить 53,5 тонни, дальність польоту - 4,5 тис. км.

Вже є 17 замовлень на літак від китайського уряду і різних кампаній.

Нагадаємо, 19 грудня гігантський літак Stratolaunch пройшов тестовий виїзд на злітно-посадкову смугу авіакосмічного порту Мохаве в Каліфорнії.

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24 12 2017 17:20
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