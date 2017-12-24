ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИНайбільший у світі літак-амфібія AG600 китайського виробництва здійснив перший випробувальний політ.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Китаї випробували найбільший у світі літак-амфібію, - ВІДЕО
Вже є 17 замовлень на літак від китайського уряду і різних кампаній
Скріншот
Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на китайські ЗМІ.
Літак оснащений чотирма турбогвинтовими двигунами, може перевозити до 50 осіб в межах рятувальних операцій на морі, або 12 тонн води, що закачується при приводнюванні протягом 20 секунд для гасіння пожеж.
Максимальна злітна вага нової машини становить 53,5 тонни, дальність польоту - 4,5 тис. км.
Вже є 17 замовлень на літак від китайського уряду і різних кампаній.
Нагадаємо, 19 грудня гігантський літак Stratolaunch пройшов тестовий виїзд на злітно-посадкову смугу авіакосмічного порту Мохаве в Каліфорнії.
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24 12 2017 17:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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