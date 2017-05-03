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У "ЛНР" заявили, що "націоналізація" українських підприємств не означає зміну їхнього власника

Зміна власника не передбачається й надалі
Представник так званої "ЛНР" на переговорах у Мінську Владислав Дейнего заявив, що введення "зовнішнього управління" на підприємствах, які знаходяться на підконтрольних бойовикам територіях, не означає зміну їхнього власника.
У "ЛНР" заявили, що "націоналізація" українських підприємств не означає зміну їхнього власника Фото: e-news.su

Про це інформує сепаратистський ресурс "ЛИЦ", – повідомляє Апостроф.

"Мова йде про те, що в умовах, які склалися на території, менеджмент, поставлений власниками цих підприємств, не зміг стабілізувати їхню роботу, не зміг забезпечити збереження робочих місць на цих підприємствах", – зазначив Дейнего.

Він додав, що власник підприємств залишається колишнім, який вказаний в нинішніх реєстрах. Також Дейнего підкреслив, що зміна власника не передбачається.

Як повідомлялося раніше, всі контакти з українського боку з підприємствами, захопленими бойовиками в "ДНР/ЛНР" та на яких змінено менеджмент, буде припинено

Нагадаємо, донецькі і луганські бойовики заявили 1 березня, що підприємства під українською юрисдикцією, розташовані на тимчасово окупованій території Донбасу, переходять під "зовнішнє управління" бойовиків "ДНР" та "ЛНР".

2 березня Служба безпеки України виклала аудіозапис розмови ватажка ДНР Олександра Захарченка з громадянином РФ, під час якої обговорюється подальша доля "націоналізованих" українських підприємств.

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05 03 2017 20:50
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