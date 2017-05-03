У "ЛНР" заявили, що "націоналізація" українських підприємств не означає зміну їхнього власника
Про це інформує сепаратистський ресурс "ЛИЦ", – повідомляє Апостроф.
"Мова йде про те, що в умовах, які склалися на території, менеджмент, поставлений власниками цих підприємств, не зміг стабілізувати їхню роботу, не зміг забезпечити збереження робочих місць на цих підприємствах", – зазначив Дейнего.
Він додав, що власник підприємств залишається колишнім, який вказаний в нинішніх реєстрах. Також Дейнего підкреслив, що зміна власника не передбачається.
Як повідомлялося раніше, всі контакти з українського боку з підприємствами, захопленими бойовиками в "ДНР/ЛНР" та на яких змінено менеджмент, буде припинено
Нагадаємо, донецькі і луганські бойовики заявили 1 березня, що підприємства під українською юрисдикцією, розташовані на тимчасово окупованій території Донбасу, переходять під "зовнішнє управління" бойовиків "ДНР" та "ЛНР".
2 березня Служба безпеки України виклала аудіозапис розмови ватажка ДНР Олександра Захарченка з громадянином РФ, під час якої обговорюється подальша доля "націоналізованих" українських підприємств.
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