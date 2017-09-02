У Львові підпалили шини: пікетують міську раду, - ФОТО ВІДЕО

Протестувальники тримають у руках плакати з написами "Львів - не смітник"

Сьогодні, 9-го лютого, у Львові депутати міської ради зібралися на пленарне засідання, а під стінами Ратуші близько 100 мітингувальників влаштували акцію протесту.

Як повідомляє 032.ua, люди тримають у руках плакати з написами "Львів - не смітник". Крім того, вони принесли під Ратушу шини та діжки.

ZIK зазначає, що активісти та жителі кількох районів міста провели пікет, аби висловити свою незгоду з облаштуванням сміттєсортувальних станцій.



Фото: 032.ua

Водночас, як повідомляє ZAXID.NET на площу Ринок до Ратуші стягуються представники "Азову", "Розвитку громади" та спортклубу "Легіон". Як повідомили виданню у ЛКП "Муніципальна дружина", до Львова з Києва приїхали близько 60 представників "Азову", які зупинились у готелі "Львів".



Фото: 032.ua

У приміщенні Львівської міськради посилені заходи безпеки. Вхід охороняють кілька десятків представників "Муніципальної дружини" та поліції. Для журналістів запровадили акредитацію, а гостей пропускають через металодетектор.

Нагадаємо, що 27 січня Львову передали земельну ділянку у Яворівському районі площею 12 га для облаштування нового полігону для твердих побутових відходів та будівництва комплексу з переробки сміття.

Львівська влада витратила близько 100 млн грн на вивезення сміття в інші регіони.