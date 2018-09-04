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У Львові чоловік помер після конфлікту з охороною ресторану

Тіло спрямовано на експертизу для встановлення причини смерті
Уночі 9 квітня після конфлікту, який стався в приміщенні львівського ресторану "Старгород", помер 31-річний мешканець міста Червонограда.
У Львові чоловік помер після конфлікту з охороною ресторану фото: obozrevatel.com

Причини смерті наразі не встановлено, але інформація про конфлікт чоловіка й охоронників підтверджується, пише Zaxid.net з посиланням на прес-секретаря львівського облуправління Національної поліції Світлану Добровольську.

"Близько третьої години ночі на 102 надійшло повідомлення про смерть чоловіка на вул. Римлянина. Слідчо-оперативна група, яка виїжджала на місце події встановила, що загиблим є 31-річний житель Червонограда. Наразі не можемо говорити, що він помер внаслідок побиття охоронниками ресторану - тіло спрямовано на експертизу і лише після її проведення буде відома причина смерті", - повідомила вона.

На сайті поліції повідомляється, що попередня кваліфікація події - ч.2 ст.121 Кримінального кодексу, тобто умисне легке тілесне ушкодження.

Нагадаємо, що в Печерському районі столиці на вулиці Верхній невідомі побили іноземця, його з забоями тіла доправлено до лікарні. Зі слів свідків, було чути постріли. Однак попередньо встановлено, що вогнепальних поранень ніхто не отримав.

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09 04 2018 16:55
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