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У Львові місцева і обласна влада встановили два пам'ятники ЗУНР за 450 метрів один від одного

Відстань між пам'ятниками – близько 450 метрів
У Львові місцева й обласна влада встановили два пам'ятники Західно-Українській Народній Республіці за 450 метрів один від одного.
У Львові місцева і обласна влада встановили два пам Фото: oblrada.lviv.ua

Мерія Львова встановила свій пам'ятник по вулиці Городоцькій, 40 ще 24 жовтня.

Скульптурну композицію з фігури лева, запозиченого з герба ЗУНР, та блоків дикого каменю з виноградною лозою встановили як символ того, що з крапель крові українських бійців Листопадового Чину та УГА, пролитої в боях за ЗУНР, зародилася вільна українська держава, повідомили у прес-службі Львівської міської ради.


Фото: city-adm.lviv.ua

У четвер, 1 листопада, свій восьмиметровий пам'ятник на розі вулиці Огієнка і Листопадового чину відкрила Львівська обладміністрація. Як зазначили у прес-службі, він уособлює дві сили – політичну і мілітарну, а дві руки втримують вогонь, у якому формується тризуб – держава Україна.

Відстань між пам'ятниками – близько 450 метрів.


Фото: gp.gov.ua

Нагадаємо, в індійському штаті Гуджарат відкрили найвищу у світі статую.

В Україні на аукціоні ProZorro продали перший пам'ятник Володимиру Леніну.

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01 11 2018 21:24
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