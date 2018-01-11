У Львові місцева і обласна влада встановили два пам'ятники ЗУНР за 450 метрів один від одного
Мерія Львова встановила свій пам'ятник по вулиці Городоцькій, 40 ще 24 жовтня.
Скульптурну композицію з фігури лева, запозиченого з герба ЗУНР, та блоків дикого каменю з виноградною лозою встановили як символ того, що з крапель крові українських бійців Листопадового Чину та УГА, пролитої в боях за ЗУНР, зародилася вільна українська держава, повідомили у прес-службі Львівської міської ради.
Фото: city-adm.lviv.ua
У четвер, 1 листопада, свій восьмиметровий пам'ятник на розі вулиці Огієнка і Листопадового чину відкрила Львівська обладміністрація. Як зазначили у прес-службі, він уособлює дві сили – політичну і мілітарну, а дві руки втримують вогонь, у якому формується тризуб – держава Україна.
Відстань між пам'ятниками – близько 450 метрів.
Фото: gp.gov.ua
Нагадаємо, в індійському штаті Гуджарат відкрили найвищу у світі статую.
В Україні на аукціоні ProZorro продали перший пам'ятник Володимиру Леніну.
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