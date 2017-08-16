CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСтаршого державного ревізора-інспектора однієї з районних податкових інспекцій управління фіскальної служби Львівської області викрила на хабарі розміром 100 тисяч гривень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Львові на хабарі у 100 тисяч гривень затримали інспектора фіскальної служби
Чиновницю затримали під час одержання всієї суми хабара
Фото: lifedon.com.ua
Зловмисниця вимагала сто тисяч гривень від підприємця за непроведення перевірки та невжиття заходів реагування на порушення податкового законодавства.
Як результат, чиновницю затримали під час одержання всієї суми хабара, - повідомляє СБУ на сторінці в Facebook.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу.
Нагадаємо, на передачі хабара, 11 серпня, затримали начальника митного поста "Західний" Львівської митниці ДФС.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
16 08 2017 13:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Артефакти часів Київської Русі можуть поховати під бетоном через будівництво торгового центру
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ФОТО "Апокаліпсис": Москву накрив найпотужніший ураган за останні сто років, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа