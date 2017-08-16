У Львові на хабарі у 100 тисяч гривень затримали інспектора фіскальної служби Чиновницю затримали під час одержання всієї суми хабара

Старшого державного ревізора-інспектора однієї з районних податкових інспекцій управління фіскальної служби Львівської області викрила на хабарі розміром 100 тисяч гривень.

Фото: lifedon.com.ua

Зловмисниця вимагала сто тисяч гривень від підприємця за непроведення перевірки та невжиття заходів реагування на порушення податкового законодавства. Як результат, чиновницю затримали під час одержання всієї суми хабара, - повідомляє СБУ на сторінці в Facebook. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу. Нагадаємо, на передачі хабара, 11 серпня, затримали начальника митного поста "Західний" Львівської митниці ДФС.

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