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У Львові на хабарі у 100 тисяч гривень затримали інспектора фіскальної служби

Чиновницю затримали під час одержання всієї суми хабара
Старшого державного ревізора-інспектора однієї з районних податкових інспекцій управління фіскальної служби Львівської області викрила на хабарі розміром 100 тисяч гривень.
У Львові на хабарі у 100 тисяч гривень затримали інспектора фіскальної служби Фото: lifedon.com.ua

Зловмисниця вимагала сто тисяч гривень від підприємця за непроведення перевірки та невжиття заходів реагування на порушення податкового законодавства.

Як результат, чиновницю затримали під час одержання всієї суми хабара, - повідомляє СБУ на сторінці в Facebook.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, на передачі хабара, 11 серпня, затримали начальника митного поста "Західний" Львівської митниці ДФС.

 
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16 08 2017 13:56
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