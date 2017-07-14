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У Львові на поліграфкомбінаті друкували долари, - СБУ

У відкритий обіг не пустили шість млн доларів
Служба безпеки України викрила групу фальшивомонетників, яка здійснювала високоякісний друк банкнот номіналом 50 і 100 доларів США з використанням обладнання одного з поліграфкомбінатів Західної України.
У Львові на поліграфкомбінаті друкували долари, - СБУ Фото: ssu.gov.ua

Двох організаторів афери затримало тернопільське управлінням СБУ. При цьому місцеве видання "20 хвилин" пише, що сама друкарня розташована у Львові.

Правоохоронці провели 15 обшуків у квартирах і офісах ділків. Вилучено банкноти з ознаками підробки, а також обладнання й витратні матеріали для виготовлення фальшивок: кліше, прозорі плівки із зображеннями банкнот, спеціально підготовлені аркуші паперу з нанесеною розміткою контурів купюр, комп'ютерну техніку тощо, - повідомляють на сайті СБУ.

На верстати й обладнання поліграфічного комбінату, які використовувалися фальшивомонетниками, накладено арешт. За попередньою оцінкою фахівців, вдалося запобігти потраплянню у відкритий обіг валюти на 6 мільйонів доларів США.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 199 (виготовлення підроблених грошей) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Херсонській області поліція викрила 16-річного студента зі Скадовського району, який друкував фальшиві купюри номіналом 200 та 500 гривень на кольоровому принтері.

 
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14 07 2017 13:56
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