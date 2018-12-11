У Львові оголосили тендер на будівництво Палацу спорту за мільярд гривень

На даху будівлі можна буде кататися на лижах

Львівське комунальне підприємство "Палац ігрових видів спорту" 9 листопада оголосило тендер на будівництво Палацу спорту на Сихові з очікуваною вартістю 961,744 млн гривень.

Палац спорту буде розташований на проспекті Червоної Калини, йдеться на сайті держзакупівель ProZorro.

Будівництво триватиме майже п'ять років - до грудня 2023 року.

Кінцевий термін подання тендерних пропозицій - 10 грудня, аукціон відбудеться 15 січня.



Фото: city-adm.lviv.ua

У 2017 році у Львові було проведено архітектурний конкурс на найкращу проектну пропозицію спортивного комплексу в житловому масиві Сихів. Переможцем стала творча архітектурна майстерня "Кудін", яка запропонувала використовувати дах будівлі як гірку, де можна буде кататися на лижах.

Загальна площа палацу - 20,5 тис. кв. м. Він зможе вміщати 3800 глядачів.

Нагадаємо, що в системі публічних закупівель Prozorro завершився аукціон на будівництво ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар.