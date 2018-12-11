У Львові оголосили тендер на будівництво Палацу спорту за мільярд гривень
Палац спорту буде розташований на проспекті Червоної Калини, йдеться на сайті держзакупівель ProZorro.
Будівництво триватиме майже п'ять років - до грудня 2023 року.
Кінцевий термін подання тендерних пропозицій - 10 грудня, аукціон відбудеться 15 січня.
Фото: city-adm.lviv.ua
У 2017 році у Львові було проведено архітектурний конкурс на найкращу проектну пропозицію спортивного комплексу в житловому масиві Сихів. Переможцем стала творча архітектурна майстерня "Кудін", яка запропонувала використовувати дах будівлі як гірку, де можна буде кататися на лижах.
Загальна площа палацу - 20,5 тис. кв. м. Він зможе вміщати 3800 глядачів.
Нагадаємо, що в системі публічних закупівель Prozorro завершився аукціон на будівництво ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Лісові пожежі в Каліфорнії: місто Парадайс згоріло, 31 людина загинула
- ВІДЕО Відеоролик ЗСУ для вербування визнано одним із найкращих у світі
- ВІДЕО В Італії через негоду згоріли сотні автомобілів Maserati
- Політична естрадаСпіваки-політики, зірки-агітатори - не новина для українців. Ледь не вся сучасна естрада України відстоювала інтереси політиків. Свого часу народними обранцями були Ніна Матвієнко, Святослав Вакарчук, Михайло Поплавський, Руслана, Таісія Повалій, Оксана Білозір
- Тотальний контроль: У Китаї в потягах попереджають про зниження соціального рейтингу за погану поведінку