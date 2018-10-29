У Львові водій-порушник намагався проковтнути права

У Львові патрульні затримали порушника на BMW, який зробив розворот в недозволеному місці.

За даними поліції, водія зупинили, і спочатку він визнав факт порушення і передав документи інспекторам. У момент перевірки з'ясувалося, що на водія оформляли протокол на управління транспортом в нетверезому вигляді.

Раптом водій вирвав своє посвідчення і почав тікати. У процесі затримання чоловік звернув у трубочку водійське посвідчення і намагався проковтнути документ.

При спробі витягти водійське посвідчення, чоловік укусив патрульного за палець.

Пізніше чоловік добровільно віддав зім'яте посвідчення.

Під час перевірки були виявлені невідповідності: відрізнялися категорії, на зворотному боці не було зазначено кінцевий термін дії посвідчення, хоч на лицьовій частіни він був. Також викликав сумнів спосіб нанесення тексту на посвідченні.

Чоловіка після оформлення всіх адміністративних матеріалів доставили у відділення поліції, де слідчий вилучив документ на експертизу.

Нагадаємо, в Одесі BMW зіткнувся з автомобілем Skoda і вилетів на пішоходів. Троє людей загинули, ще четверо постраждали.