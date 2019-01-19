У Львові помер один з провідників ОУН

У Львові на 99-му році життя помер один з лідерів ОУН (Б), в'язень нацистського табору Аушвіц Омелян Коваль.

"Політв’язень нацистських концтаборів Аушвіц і Маутхаузен, активний громадсько-політичний діяч української еміграції в Бельгії. Через місяць пану Омеляну виповнилося б 99 років", - повідомили у Центрі досліджень визвольного руху.

Коваль походив із с.Рахиня Івано-Франківської області.

1 липня 1941 року він організував проголошення Акта відновлення Української держави у Долині, після чого спецслужби заарештували його та інших ОУНівців. З липня 1942 року Коваль був в’язнем концтабору Аушвіц, вийшов на волю у травні 1945 року.

Після війни Коваль оселився в Бельгії, став організатором і керівником Спілки української молоді у Бельгії, головою Центральної управи СУМ, входив до Проводу Закордонних частин ОУН, з 1957 року очолював тереновий провід ОУН(б) у Бельгії, а за незалежної України долучився до створення партії Конгрес українських націоналістів.

У 1997 році Омелян Коваль одержав громадянство України, з 2013 року проживав у Львові.