У Львові помер один з провідників ОУН
"Політв’язень нацистських концтаборів Аушвіц і Маутхаузен, активний громадсько-політичний діяч української еміграції в Бельгії. Через місяць пану Омеляну виповнилося б 99 років", - повідомили у Центрі досліджень визвольного руху.
Коваль походив із с.Рахиня Івано-Франківської області.
1 липня 1941 року він організував проголошення Акта відновлення Української держави у Долині, після чого спецслужби заарештували його та інших ОУНівців. З липня 1942 року Коваль був в’язнем концтабору Аушвіц, вийшов на волю у травні 1945 року.
Після війни Коваль оселився в Бельгії, став організатором і керівником Спілки української молоді у Бельгії, головою Центральної управи СУМ, входив до Проводу Закордонних частин ОУН, з 1957 року очолював тереновий провід ОУН(б) у Бельгії, а за незалежної України долучився до створення партії Конгрес українських націоналістів.
У 1997 році Омелян Коваль одержав громадянство України, з 2013 року проживав у Львові.
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