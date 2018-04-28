У Львові провели марш до річниці дивізії СС "Галичина", – ФОТО

У Львові в суботу, 28 квітня, відбувся марш до 75-ї річниці заснування дивізії "Галичина".

Про це повідомляє ZAXID.NET.

У марші взяли участь кілька сотень осіб, серед яких представники націоналістичних громадських організацій, добровольчих батальйонів, політики без партійної символіки.

"Ми тут не як політичні діячі, не як політичні функціонери, а як громадяни, які пам'ятають і вшановують героїв. Як і обіцяли буде лише державна символіка і символіка дивізії "Галичина", – зазначив співорганізатор, начальник штабу "Національного корпусу Львівщини" Святослав Сірий.

Він додав, що вважає цей день одним із днів українського добровольця і днем пам'яті про галицьку, українську лицарську військову традицію. За його словами, в марші взяли участь представники добровольчих батальйонів "Азов", ДУК ПС, батальйону "ОУН", батальйону "Карпатська Січ", батальйону "Айдар", громадських організацій "Сокіл", "Юнацький корпус", "Національні дружини" та інші.

Учасники маршу пройшли від пам'ятника Степанові Бандери центральними вулицями міста до пам'ятника Тарасові Шевченку. Вони несли перед собою банер "Не згасне полум'я слави", скандували гасла "СС "Галичина" – дивізія героїв", "Стережись чужинець, тут господар українець", "Шухевич, Бандера – герої України", "Україна понад усе".

За дотриманням порядку спостерігала поліція. Після маршу на площі біля пам'ятника Бандері відбувся концерт груту "Кому Вниз".



Фото: zaxid.net



Фото: zaxid.net



Фото: zaxid.net



Фото: zaxid.net



Фото: zaxid.net



Фото: zaxid.net



Фото: zaxid.net



Фото: zaxid.net



Фото: zaxid.net



Фото: zaxid.net



Фото: zaxid.net



Фото: zaxid.net

Нагадаємо, директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович заявив, що річниця створення дивізії "Галичина" не свято для українців, оскільки і в німецькій, і в радянській арміях у Другій світовій українці сприймалися однаково – як гарматне м'ясо.

Дивізія СС "Галичина" – підрозділ у складі військ Ваффен-СС Німеччини, який існував у 1943-1945 роках.