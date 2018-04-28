Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Львові провели марш до річниці дивізії СС "Галичина", – ФОТО

Учасники маршу скандували гасла "СС "Галичина" – дивізія героїв", "Стережись чужинець, тут господар українець", "Шухевич, Бандера – герої України", "Україна понад усе"
У Львові в суботу, 28 квітня, відбувся марш до 75-ї річниці заснування дивізії "Галичина".
У Львові провели марш до річниці дивізії СС "Галичина", – ФОТО Фото: zaxid.net

Про це повідомляє ZAXID.NET.

У марші взяли участь кілька сотень осіб, серед яких представники націоналістичних громадських організацій, добровольчих батальйонів, політики без партійної символіки.

"Ми тут не як політичні діячі, не як політичні функціонери, а як громадяни, які пам'ятають і вшановують героїв. Як і обіцяли буде лише державна символіка і символіка дивізії "Галичина", – зазначив співорганізатор, начальник штабу "Національного корпусу Львівщини" Святослав Сірий.

Він додав, що вважає цей день одним із днів українського добровольця і днем пам'яті про галицьку, українську лицарську військову традицію. За його словами, в марші взяли участь представники добровольчих батальйонів "Азов", ДУК ПС, батальйону "ОУН", батальйону "Карпатська Січ", батальйону "Айдар", громадських організацій "Сокіл", "Юнацький корпус", "Національні дружини" та інші.

Учасники маршу пройшли від пам'ятника Степанові Бандери центральними вулицями міста до пам'ятника Тарасові Шевченку. Вони несли перед собою банер "Не згасне полум'я слави", скандували гасла "СС "Галичина" – дивізія героїв", "Стережись чужинець, тут господар українець", "Шухевич, Бандера – герої України", "Україна понад усе".

За дотриманням порядку спостерігала поліція. Після маршу на площі біля пам'ятника Бандері відбувся концерт груту "Кому Вниз".


Фото: zaxid.net


Фото: zaxid.net


Фото: zaxid.net


Фото: zaxid.net


Фото: zaxid.net


Фото: zaxid.net


Фото: zaxid.net


Фото: zaxid.net


Фото: zaxid.net


Фото: zaxid.net


Фото: zaxid.net


Фото: zaxid.net

Нагадаємо, директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович заявив, що річниця створення дивізії "Галичина" не свято для українців, оскільки і в німецькій, і в радянській арміях у Другій світовій українці сприймалися однаково – як гарматне м'ясо.

Дивізія СС "Галичина" – підрозділ у складі військ Ваффен-СС Німеччини, який існував у 1943-1945 роках.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 04 2018 21:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Справа полковника Без’язикова: зрадник держави чи "цап відбувайло"Адвокати Без’язикова, Віталій Титич та Олег Веремеєнко переконані, що справа навмисно затягується, хоча і судді, і прокуратура усвідомлюють її беззмістовність. За більш ніж рік суд дослідив усі документи, що були долучені стороною обвинувачення, як докази. Відповідно, мав можливість оцінити якість цих матеріалів, їх доказову силу. Але після року судового розгляду, обвинувачення Без’язикова у особливо тяжких злочинах все ще базується на припущеннях слідства
  • Гектари нерухомості, елітний автопарк та склади готівки: що надекларували українські глави ОДАПрезидент України Петро Порошенко відповідно до своїх повноважень може призначати главами областей людей, не радячись з урядом та парламентом. Відтак, цілком справедливо називати цих чиновників "людьми президента" на місцях
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Справа полковника Без’язикова: зрадник держави чи "цап відбувайло"

Справа полковника Без’язикова: зрадник держави чи "цап відбувайло"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.