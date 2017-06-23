У Львові вартість проїзду в електротранспорті зросте до 4,5 грн
"Нинішній тариф (2 грн – загальний, 1 грн – студентський та учнівський, – ред.) був затверджений ще у 2014 році. Зараз він економічно необґрунтований і призводить до значних збитків підприємства", – заявив заступник директора з економіки ЛКП "Львівелектротранс" Олексій Зварич під час прес-конференції 23 червня, інформує Zaxid.net.
Він зазначив, що згідно з розрахунками, загальний разовий квиток на проїзд в електротранспорті має коштувати 4,5 грн, а студентський та учнівський – 2,25 грн.
За словами в.о. начальника управління транспорту ЛМР Олега Партики, перед затвердженням нового тарифу у Львові проведуть громадські обговорення та погодять тариф з Антимонопольним комітетом.
Як зазанчив в.о. директора департаменту житлового господарства та інфраструтктури ЛМР Олександр Одинець, тариф може коригуватися під час громадських обговорень, проте знижувати його буде недоцільно, оскільки 4,5 грн – мінімальний економічно обґрунтований.
У разі погодження тарифу всіма інстанціями, нова вартість проїзду в електротранспорті почне діяти з 1 серпня. При цьому, за словами Олега Партики, вартість проїзду в міських автобусах поки не зміниться, хоча нараз також тривають розрахунки нового тарифу.
Нагадаємо, що Київська влада має намір підвищити вартість проїзду у метрополітені до 5 гривень, а наземного транспорту - до 4.
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