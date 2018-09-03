Львів'яни встановили рекорд із наймасовішого виконання пісень на слова Шевченка, - ВІДЕО

У Львові до дня народження Тараса Шевченка відбулося найчисленніше виконання пісень, слова до яких написав Кобзар.

Відповідний рекорд зафіксували в Національному реєстрі рекордів України, повідомляє "Дивись.Інфо".

Пісні на слова Шевченка одночасно виконували 42 хорових колективи Львівської області. Загалом це 1080 учасників.

"В Україні такий рекорд встановили вперше. Тут зібралося 42 хори і 1080 хористів. Всі вони виконали пісні на слова Шевченка. Маємо велику честь зафіксувати цей рекорд у Львові", - розповів представник Національного реєстру рекордів України Олег Лісовий.

Хористи заспівали пісні "Заповіт", "Думи мої, Думи мої" і "Реве та стогне Дніпр широкий".

Нагадаємо, що в анексованому Криму у 204-ту річницю народження українського письменника та художника Тараса Шевченка відбулося вшанування його пам'яті покладанням квітів.

Сьогодні Служба безпеки України розсекретила та передасть до Канівського музею Тараса Шевченка матеріали, що стосуються митця.