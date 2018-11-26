У Львові запалили шини під консульством Росії
Під дипломатичним відомством зібралися члени політичної партії "Національний корпус", представники молодіжної організації "Фундація регіональних ініціатив", а також небайдужі громадяни.
Вони протестували проти агресії Росії та виступили на підтримку захоплених українських моряків.
Також, увечері 25 листопада під посольство РФ у Києві принесли шини, будівлю закидали шашками. На місці чергували пожежна машина та 10 авто поліції. Люди принесли не тільки шини, але й паперові кораблики. Присутні вигукували гасла "Мир Донбасу! Смерть Росії!".
Як відомо, російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.
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