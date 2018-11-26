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У Львові запалили шини під консульством Росії

Люди протестували проти агресії Росії
У Львові так само, як і в Києві, місцеві вийшли під стіни консульства Росії через захоплення українських катерів у Керченській протоці.
У Львові запалили шини під консульством Росії Фото: facebook.com/NCLviv

Під дипломатичним відомством зібралися члени політичної партії "Національний корпус", представники молодіжної організації "Фундація регіональних ініціатив", а також небайдужі громадяни.

Вони протестували проти агресії Росії та виступили на підтримку захоплених українських моряків.

Також, увечері 25 листопада під посольство РФ у Києві принесли шини, будівлю закидали шашками. На місці чергували пожежна машина та 10 авто поліції. Люди принесли не тільки шини, але й паперові кораблики. Присутні вигукували гасла "Мир Донбасу! Смерть Росії!".

Як відомо, російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.

 
 
 
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26 11 2018 08:26
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