У Литві на урядових комп’ютерах виявили російський шпигунський софт
Зокрема, про це заявив глава литовського Центру кібербезпеки Рімтаутас Черняускас, Reuters.
За його словами, з 2015 року було три випадки виявлення російського шпигунського програмного забезпечення на урядових комп'ютерах, а в 2016 році сталося 20 спроб зараження.
"Шпигунське ПЗ, яке ми знайшли, працювало щонайменше півроку до того, як було виявлено, схоже на те, як це було в США", – зазначив Черняускас.
Шпигунські програми переносили всі документи і паролі, введені на веб-сайтах за адресами, які зазвичай використовуються російськими спецслужбами.
"Це тільки підтверджує спроби проникнути в нашу політичну сферу", - сказав Черняускас.
Литовські посадовці, комп’ютери яких уражені російським шпигунським ПЗ, займають середній і нижчий ранг в уряді, однак через їхні ПК проходив потік проектів урядових рішень з різних питань.
Нагадаємо, що влада Данії визнала кібератаки, терористів-одинаків і російську агресію найбільшими загрозами для країни.
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