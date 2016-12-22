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У Литві на урядових комп’ютерах виявили російський шпигунський софт

Шпигунське ПЗ, яке знайшли, працювало щонайменше півроку
У Литві заявили, що за кібератаками на урядові комп’ютери країни, вчинені протягом двох останніх років, стоїть Росія.
У Литві на урядових комп’ютерах виявили російський шпигунський софт Глава Литовського національного центру Кібербезпеки Рімтаутас Черняускас. Фото: Reuters

Зокрема, про це заявив глава литовського Центру кібербезпеки Рімтаутас Черняускас, Reuters.

За його словами, з 2015 року було три випадки виявлення російського шпигунського програмного забезпечення на урядових комп'ютерах, а в 2016 році сталося 20 спроб зараження.

"Шпигунське ПЗ, яке ми знайшли, працювало щонайменше півроку до того, як було виявлено, схоже на те, як це було в США", – зазначив Черняускас.

Шпигунські програми переносили всі документи і паролі, введені на веб-сайтах за адресами, які зазвичай використовуються російськими спецслужбами.

"Це тільки підтверджує спроби проникнути в нашу політичну сферу", - сказав Черняускас.

Литовські посадовці, комп’ютери яких уражені російським шпигунським ПЗ, займають середній і нижчий ранг в уряді, однак через їхні ПК проходив потік проектів урядових рішень з різних питань.

Нагадаємо, що влада Данії визнала кібератаки, терористів-одинаків і російську агресію найбільшими загрозами для країни.

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22 12 2016 18:51
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