У Литві на урядових комп’ютерах виявили російський шпигунський софт

У Литві заявили, що за кібератаками на урядові комп’ютери країни, вчинені протягом двох останніх років, стоїть Росія.

Зокрема, про це заявив глава литовського Центру кібербезпеки Рімтаутас Черняускас, Reuters.

За його словами, з 2015 року було три випадки виявлення російського шпигунського програмного забезпечення на урядових комп'ютерах, а в 2016 році сталося 20 спроб зараження.

"Шпигунське ПЗ, яке ми знайшли, працювало щонайменше півроку до того, як було виявлено, схоже на те, як це було в США", – зазначив Черняускас.

Шпигунські програми переносили всі документи і паролі, введені на веб-сайтах за адресами, які зазвичай використовуються російськими спецслужбами.

"Це тільки підтверджує спроби проникнути в нашу політичну сферу", - сказав Черняускас.

Литовські посадовці, комп’ютери яких уражені російським шпигунським ПЗ, займають середній і нижчий ранг в уряді, однак через їхні ПК проходив потік проектів урядових рішень з різних питань.

Нагадаємо, що влада Данії визнала кібератаки, терористів-одинаків і російську агресію найбільшими загрозами для країни.