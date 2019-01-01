У Магнітогорську поруч із багатоповерхівкою, що обвалилась, вибухнув автобус, є загиблі

За даними ЗМІ, правоохоронці встановили, що вибух у багатоповерхівці 31 грудня стався в квартирі громадянина Таджикистану, де виявили сліди гексогену

У російському Магнітогорську поруч із будинком, у якому від вибуху газу обвалився під’їзд, вибухнула маршрутка, є загиблі. За даними поліції, вибух стався через несправність газового обладнення. Водночас деякі ЗМІ повідомляють, що інцидент стався під час затримання ймовірних терористів.

В управлінні Міністерства з надзвичайних ситуацій у Челябінській області заявили, що "можливо мав місце злочин", тому на місці події працюють силовики, інформує "Громадське".

Як повідомляє ТАСС, внаслідок вибуху автобусу загинули троє людей. На місці події працюють оперативно-слідча група та співробітники ФСБ.

Згідно з офіційними даними місцевого МВС, вибух стався через несправність газового обладнання.

Водночас видання Znak.com и "74.ru" повідомляють з посиланням на власні джерела, що вибух стався під час затримання ймовірних терористів.

За даними ЗМІ, правоохоронці встановили, що вибух у багатоповерхівці 31 грудня стався в квартирі громадянина Таджикистану, де виявили сліди гексогену.

Джерела стверджують, що загалом йдеться про чотирьох ймовірних терористів: трьох з них убили ввечері 1 січня в маршрутці "Газель", яка згодом і вибухнула. Одному зі зловмисників вдалося втекти. Також співбесідник видання заявив, що спочатку ця група планувала влашутвати теракт в одному з торгових центрів міста.

Видання "74.ru" також стверджує, що факт стрілянини силовиків по маршрутці підтвердили очевидці.

Видання Readovka опублікувало відео, на якому можна побачити, що "Газель" спочатку загорілась, а потім вже вибухнула.

Додамо, що губернатор Челябінської області Борис Дубровський у понеділок ввів режим надзвичайної ситуації на території регіону після вибуху газу в житловому будинку в Магнітогорську, повідомляється в документі, оприлюдненому на сайті губернатора.

Нагадаємо, що вибух стався у ніч на 31 грудня. До лікарів по медичну допомогу звернулися 12 людей, з них чотирьох відправили до лікарні. Іншим надали амбулаторну допомогу. Стан постраждалих оцінили як задовільний.