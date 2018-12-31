Режим НС введено в Челябінській області після вибуху газу в Магнітогорську
У постанові зазначено, що режим НС вводиться з восьмої години на території регіону, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Зоною НС визначено вулицю Карла Маркса в Магнітогорську.
Водночас служба газорозподілу повідомила про технічну справність газових мереж у магнітогорському будинку, де вибухнув газ.
Планове технічне обслуговування внутрішньобудинкового газового обладнання багатоквартирного будинку в Магнітогорську, де в понеділок стався вибух побутового газу, було здійснено в березні 2018 року, повідомляє прес-служба АТ "Газпром газорозподіл Челябінськ".
Крім того, в травні відбулося опресовування внутрішньобудинкового газового обладнання.
"Обпресування показало відповідність мереж нормативним вимогам", - йдеться в повідомленні.
Прес-служба також уточнює, що договір на обслуговування будинку укладено із ТОВ КК "ТЖГ Магнітогорська".
Додамо, що вибух стався у ніч на 31 грудня. До лікарів по медичну допомогу звернулися 12 людей, з них чотирьох відправили до лікарні. Іншим надали амбулаторну допомогу. Стан постраждалих оцінили як задовільний.
Нагадаємо, на місці вибуху в 5-поверховому житловому будинку в м. Фастові Київської області немає слідів горіння газу, заявив технічний директор "Київоблгазу" Руслан Писанко.
Додамо, з-під завалів будинку у Фастові, де 14 грудня стався вибух, дістали тіла двох загиблих - чоловіка та жінки.
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