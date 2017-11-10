Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Малаві ввели комендантську годину через "вампірів"

Організовані групи вбивають людей, випиваючи їх кров
На півдні Малаві щонайменше п'ятьох людей звинуватили у тому, що вони поводяться, як вампіри.
У Малаві ввели комендантську годину через "вампірів" Фото: amnestyblog.net

Президент країни Пітер Мутаріка пообіцяв розслідувати вбивства. Уряд запровадив комендантську годину у нічний час, аби не дозволити організованим групам продовжувати вбивати людей, інформує ВВС.

В ООН заявили, що забрали своїх співробітників із двох районів через те, що страх перед вампірами почав ширитися країною.

Людей, яких убили, звинувачували у тому, що вони нібито пили людську кров під час виконання магічних ритуалів.

У заяві ООН зазначено, що чутки про вампіризм з'явилися у Мозамбіку, а тоді поширилися через кордон до сусідньої Малаві. Водночас наразі невідомо, що спричинило їхню появу.

Малаві - одна із найбідніших країн світу. Стандарти освіти у країні також низькі. Натомість серед людей поширені вірування у відьомство, часто виникають чутки про "вампірів".

Спалах насильства, пов'язаного із ними, вже фіксували у 2002 році.

Нагадаємо, що в Уганді посуха призвела до збільшення числа людських жертвопринесеньЗа словами глави поліцейського управління по боротьбі з людськими жертвопринесеннями і торгівлею людьми Мозеса Биноги, протягом 2016 року чаклуни принесли в жертву сім дітей.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 10 2017 08:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.