У Маріуполі на вокзалі затримали військового з гранатами

На залізничному вокзалі Маріуполя поліція затримала військовослужбовця, який віз зі собою боєприпаси.

"Вкотре вчора ввечері на залізничному вокзалі Маріуполя поліцією затримано військовослужбовця, який їхав у Кіровоградську область на лікування і зі собою прихопив, так, про всяк випадок, шість гранат Ф-1, гранату РГД і іншу "піротехніку", - написав у Facebook керівник поліції Донецької області В'ячеслав Аброськін.

"Донецька і Луганська область - це ті області, де йде війна, де страждають тисячі людей, і поліція буде робити все необхідне, щоб жителі цих областей, та й інших мирних, не вибухали в автобусах і поїздах. Це, перш за все, наша робота і наш обов'язок - служити і захищати. Ми це будемо робити незалежно від того, подобається це комусь чи ні", - додав Аброськін.

Нагадаємо, що в Ужгороді біля залізничного вокзалу поліція затримала місцевого жителя, який пропонував перехожим придбати гранату РГД-5.