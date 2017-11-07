Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Маріуполі на вокзалі затримали військового з гранатами

Боєць прямував на лікування в Кіровоградську область
На залізничному вокзалі Маріуполя поліція затримала військовослужбовця, який віз зі собою боєприпаси.
У Маріуполі на вокзалі затримали військового з гранатами Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

"Вкотре вчора ввечері на залізничному вокзалі Маріуполя поліцією затримано військовослужбовця, який їхав у Кіровоградську область на лікування і зі собою прихопив, так, про всяк випадок, шість гранат Ф-1, гранату РГД і іншу "піротехніку", - написав у Facebook керівник поліції Донецької області В'ячеслав Аброськін.

"Донецька і Луганська область - це ті області, де йде війна, де страждають тисячі людей, і поліція буде робити все необхідне, щоб жителі цих областей, та й інших мирних, не вибухали в автобусах і поїздах. Це, перш за все, наша робота і наш обов'язок - служити і захищати. Ми це будемо робити незалежно від того, подобається це комусь чи ні", - додав Аброськін.

Нагадаємо, що в Ужгороді біля залізничного вокзалу поліція затримала місцевого жителя, який пропонував перехожим придбати гранату РГД-5.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 07 2017 12:16
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Засновник Eleks Олексій Скрипник: Я не хочу займати посаду головного айтішника України

Засновник Eleks Олексій Скрипник: Я не хочу займати посаду головного айтішника України

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.