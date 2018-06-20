CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ столиці Британії на станції метро "Саузгейт" стався вибух малої сили.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У метро Лондона стався вибух, постраждали п'ятеро людей
Причиною вибуху стало коротке замикання
Фото: news.sky.com
За даними поліції, вибух малої сили стався приблизно о 19:03 за місцевим часом (21:03 - за київським часом), повідомляє Twitter британської поліції.
Внаслідок вибуху постраждали п'ятеро людей.
Нагадаємо, у Лондоні під час публічного святкування єврейського свята Лаг ба-Омер стався вибух, у результаті якого постраждали близько 30 осіб.
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