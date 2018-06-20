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У метро Лондона стався вибух, постраждали п'ятеро людей

Причиною вибуху стало коротке замикання
У столиці Британії на станції метро "Саузгейт" стався вибух малої сили.
У метро Лондона стався вибух, постраждали п Фото: news.sky.com

За даними поліції, вибух малої сили стався приблизно о 19:03 за місцевим часом (21:03 - за київським часом), повідомляє Twitter британської поліції.

Внаслідок вибуху постраждали п'ятеро людей. 

Нагадаємо, у Лондоні під час публічного святкування єврейського свята Лаг ба-Омер стався вибух, у результаті якого постраждали близько 30 осіб.

 
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20 06 2018 09:04
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