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У Мінінфраструктури пропонують нові правила для таксі

Впровадження жовтих номерних знаків дасть перевізникам низку переваг
Міністерство інфраструктури України спільно з МВС хочуть зобов'язати ліцензованих пасажирських перевізників використовувати номери жовтого кольору.
У Мінінфраструктури пропонують нові правила для таксі Фото: moygrad.kiev.ua

Впровадження жовтих номерних знаків дасть перевізникам низку переваг, - повідомив заступник економічного розвитку Юрій Лавренюк.

"Це не обмежуватиме офіційного перевізника, а навпаки, у нього будуть переваги. Якщо ми говоримо про місто, то буде дозволена зупинка в місцях висадки і посадки пасажирів громадського транспорту, де на даний момент зупинятися їм заборонено. Також за рух по смузі громадського транспорту вони не притягуватимуться до відповідальності", - сказава Лавренюк, інформує Український тиждень.

Також Лавренюк зазначив, що завдяки номерам жовтого кольору пасажири зможуть відрізняти ліцензованого перевізника.

"Пасажири чітко розумітимуть, коли викликають таксі, що автомобіль з жовтими номерами є ліцензованим перевізником, який несе повну відповідальність за безпеку пасажира. Щоб ви розуміли, в Києві кожне третє таксі - нелегальне і не несе жодної відповідальності за безпеку", - сказав він.

Як повідомлялося, Україна має намір до 2020 року вдвічі знизити смертність на автошляхах шляхом ряду заходів і нововведень, в тому числі, за рахунок введення обов'язкового використання сезонних шин. Такі норми містяться в Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року.

Нагадаємо, у Москві журналіст з Чилі, який приїхав висвітлювати Кубок конфедерацій, віддав таксисту за поїздку 50 тис. рублів, після чого звернувся в поліцію.

 
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26 06 2017 09:35
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