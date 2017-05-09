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Пенсія в Україні після реформи буде розраховуватися за формулою

У Мінсоцполітики пояснили формулу розрахунку пенсій
Законопроект про реформування пенсійної системи України впроваджує єдину формулу розрахунку пенсій для всіх громадян, незважаючи на статус і місце роботи.
Пенсія в Україні після реформи буде розраховуватися за формулою Фото: з вільних джерел

Так, розмір пенсії кожного громадянина України буде розраховуватися за формулою:

Розмір пенсії = Сз × ІКЗ × Кс

Сз - розмір середньої заробітної плати в Україні за 3 роки перед зверненням за призначенням пенсії, ІКЗ - індивідуальний коефіцієнт заробітної плати (співвідношення розміру отримуваної зарплати по відношенню до середньої зарплати, з якої сплачувалися внески, - цю інформацію кожен може отримати в будь-якому відділенні Пенсійного фонду), а Кс - коефіцієнт страхового стажу, який визначається як множник тривалості років стажу роботи людини на величину оцінки одного року страхового стажу, - повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики України.

При цьому наголошується, що в разі реалізації заходів щодо осучаснення пенсій, тим пенсіонерам, кому пенсія вже призначена, - буде використовуватися показник середньої заробітної плати, який використовується для призначення пенсії в 2017 році - показник за 3 роки - 2014 року, 2015 і 2016 роки.

Також у відомстві уточнили, що сьогодні величина оцінки одного року страхового стажу дорівнює 1,35, а з 1 січня 2018 року складе 1, при цьому в результаті зміни коефіцієнта ніяких змін розміру пенсій в бік зменшення не відбудеться.

Нагадаємо, що 13 липня Верховна Рада підтримала у першому читанні проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій".

Зокрема законопроект №6614 передбачає підвищення необхідного страхового стажу для виходу на пенсію до 25 років в 2018 році і до 35 років щорічно до 2028 року.

Уряд пропонує відновити диференціацію розмірів пенсій залежно від отриманого заробітку і страхового стажу та переглянути умови індексації пенсій.

Раніше Кабмін затвердив чотири законопроекти щодо пенсійної реформи із зауваженнями Національної ради реформ (НСР).

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05 09 2017 16:58
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