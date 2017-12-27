У Москві на кондитерській фабриці сталася стрілянина: загинула людина

У результаті стрілянини в будівлі кондитерської фабрики "Меншовик" на південному сході Москви загинула людина, ще двоє отримали поранення.

Влаштував стрілянину на фабриці "Меншовик" її колишній директор Ілля Авер'янов, повідомляють "РИА Новости" з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Сам Авер'янов розповів Business FM, що в нього відібрали підприємство. За його словами, фабрику в нього відібрала "банда кавказька, осетинська на чолі з двома прокурорами" - заступником прокурора ПСАО Дударовим і заступником прокурора Західного округу, імені якого він не назвав.

"У мене за підробленими документами відібрали фабрику, розорили мене. У мене вісім дітей. Ви знаєте, я чотири роки б'юся. Вони все перекуповують, підробляють документи, за підробленими документами відсуджують. Сьогодні вранці я прийшов на роботу, мене почали брати штурмом - з пістолетами, зі зброєю. У мене є штатна зброя, я сьогодні застосував оборону. Одного застрелив, по-моєму, насмерть, на жаль. Отака от історія. Якщо залишуся живий, я буду битися до кінця. Зараз мене вже оточили там, спецпризначенці оточили. Все нормально. Зараз буду або стрілятися, або здаватися", - розповів він.

Поліцейські оточили район і намагалися налагодити контакт із ним. Чоловік тим часом пересувався територією фабрики.

Як повідомив згодом "Дождю" начальник прес-служби ГУ МВС у Москві Юрій Тітов, стрілець утік з території "Меншовика". "Зона пошуку зловмисника зараз розширена на територію міста", - сказав він.

У поліції не підтвердили інформацію про заручників і поранених. Російський "Інтерфакс" з посиланням на обізнане джерело повідомляв, що поліцейським удалося врятувати двох людей з будівлі фабрики. За словами співрозмовника агентства, в переговорах зі стрільцем брав участь начальник столичного головкому поліції Олег Баранов.

Нагадаємо, що в центрі Москви вдень 5 жовтня скоєно замах на бізнесмена Арсена Папазяна.