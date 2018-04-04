Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Москві загорівся торговий центр, є постраждалі, - ВІДЕО

Більше 300 людей евакуювали
У східній частині Москви зайнялася пожежа у торговому центрі "Персей".
У Москві загорівся торговий центр, є постраждалі, - ВІДЕО Фото: tass.ru

Про це повідомляють у прес-службі МНС Москви.

За інформацією агентства "РИА Новости", є постраждалі, однак їх кількість не уточнили.

Рятувальники евакуювали відвідувачів центру рятувальними сходами.  За попередньою інформацією пожежа розпочалася на 4-му поверсі торгового центру.

За даними "Интерфаксу", з будівлі евакуювали близько 300 людей.

"Одного постраждалого вивели з будівлі. Можливо, на четвертому поверсі залишаються люди", - зазначив співрозмовник "Интерфаксу".

Наразі рятувальники з'ясовують що саме горить і площу займання.

За даними агенції ТАСС, загорання виникло на складі іграшок на четвертому поверсі, після чого загорівся дах торогово центру.

Нагадаємо, що 25 березня вранці у російському місті Кемерово, в торговельно-розважальному комплексі "Зимняя вишня" почалася пожежа. Вогонь почав поширюватися на четвертому поверсі, де розташовані дитячий розважальний центр, каток і три зали кінотеатру.

Кількість загиблих, згідно з офіційною версією слідства, становила 64 людини. З них - 41 дитина.

Глава Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін вважає, що найбільш ймовірна причина пожежі в ТЦ у Кемерові пов'язана з замиканням електропроводки.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 04 2018 13:45
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Олександр Матяш про ветеранський бізнес: Хочу, щоб напис "made in Ukraine" був гарантією якості

Олександр Матяш про ветеранський бізнес: Хочу, щоб напис "made in Ukraine" був гарантією якості

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.