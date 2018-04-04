У Москві загорівся торговий центр, є постраждалі, - ВІДЕО

У східній частині Москви зайнялася пожежа у торговому центрі "Персей".

Про це повідомляють у прес-службі МНС Москви.

За інформацією агентства "РИА Новости", є постраждалі, однак їх кількість не уточнили.

Рятувальники евакуювали відвідувачів центру рятувальними сходами. За попередньою інформацією пожежа розпочалася на 4-му поверсі торгового центру.

За даними "Интерфаксу", з будівлі евакуювали близько 300 людей.

"Одного постраждалого вивели з будівлі. Можливо, на четвертому поверсі залишаються люди", - зазначив співрозмовник "Интерфаксу".

Наразі рятувальники з'ясовують що саме горить і площу займання.

За даними агенції ТАСС, загорання виникло на складі іграшок на четвертому поверсі, після чого загорівся дах торогово центру.

Нагадаємо, що 25 березня вранці у російському місті Кемерово, в торговельно-розважальному комплексі "Зимняя вишня" почалася пожежа. Вогонь почав поширюватися на четвертому поверсі, де розташовані дитячий розважальний центр, каток і три зали кінотеатру.

Кількість загиблих, згідно з офіційною версією слідства, становила 64 людини. З них - 41 дитина.

Глава Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін вважає, що найбільш ймовірна причина пожежі в ТЦ у Кемерові пов'язана з замиканням електропроводки.