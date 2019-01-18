У музей Ван Гога передали невідому картину, яка може належати пензлю художника
Картину із зображенням бару віддала музею 92-річна мешканка Гааги. Полотно було в її родині реліквією і передавалося у спадок, повідомив місцевий телеканал міста Дренте RTVDrenthe.
За словами фахівців, стиль картини дуже схожий на Ван Гога. До того ж в кутку стоїть підпис "Вінсент". Однак, за даними телеканалу, на встановлення автентичності картини може піти близько року. Якщо авторство Ван Гога буде підтверджено, вартість полотна оцінюватиметься в десятках мільйонів євро.
За однією з версій, бар, зображений на картині, міг розташовуватися в Гаазі, де жив Ван Гог в 1869-1873 і 1881-1883 роках. Експерти пояснюють це тим, що на картині зображено келих з пивом, популярним в Гаазі. Водночас, в барах Амстердама в той час подавали переважно голландський міцний напій - женевер.
Також, у Румунії знайшли викрадену 6 років тому картину художника Пабло Пікассо "Голова арлекіна". Її викрали у 2012 році з нідерландського музею Кюнстгал у Роттердамі.
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